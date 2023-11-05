Зеленский начал просить у Запада вооружение в аренду

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Зеленский хочет получить от Запада больше поддержки даже в условиях войны на Ближнем Востоке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев во время совместного производства оружия будет нуждаться в дополнительных средствах ПВО. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу арендовать вооружение до наступления зимы.

«Наше послание миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто чтобы их использовать, просто арендовать их, арендовать для этого периода, особенно зимы», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит NBC News. Он отметил, что на время совместного производства оружия Украина должна быть обеспечена защитой.

В конце сентября глава Украины и президент США Джо Байден договорились наладить на Украине совместное производство оружия. Зеленский отмечал, что это историческое событие.

Однако сейчас главком ВСУ Валерий Залужный считает, что украинское контрнаступление зашло в тупик. На этом фоне представители США и стран Европы стали обсуждать, какие территории Украина могла бы отдать России в случае начала переговоров, передает RT.

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Киев во время совместного производства оружия будет нуждаться в дополнительных средствах ПВО. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу арендовать вооружение до наступления зимы. «Наше послание миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто чтобы их использовать, просто арендовать их, арендовать для этого периода, особенно зимы», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит NBC News. Он отметил, что на время совместного производства оружия Украина должна быть обеспечена защитой. В конце сентября глава Украины и президент США Джо Байден договорились наладить на Украине совместное производство оружия. Зеленский отмечал, что это историческое событие. Однако сейчас главком ВСУ Валерий Залужный считает, что украинское контрнаступление зашло в тупик. На этом фоне представители США и стран Европы стали обсуждать, какие территории Украина могла бы отдать России в случае начала переговоров, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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