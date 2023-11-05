Мэрия в тюменском городе увеличила расходы на жилье для очередников

В Заводоуковске мэрия направит на жилье для очередников на 95 млн рублей больше

06 ноября 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Власти Заводоуковска увеличили траты на жилье для очередников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Заводоуковска (Тюменская область) потратит на жилье для местных очередников на 95 млн рублей больше, чем планировала ранее. Об этом сообщается в опубликованном заводоуковской администрацией постановлении «Об утверждении муниципальной программы Заводоуковского городского округа „Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами жилищно — коммунального хозяйства граждан России“ на 2023—2025 годы» в новой редакции. «В разделе N3 муниципальной программы „Объемы и источники финансирования муниципальной программы“ слова „Общий объем финансирования программы составляет 352,2 млн рублей“ заменить словами „общий объем финансирования программы составляет 447 млн рублей. рублей“» — говорится в постановлении. В документе отмечается, что увеличение финансирования жилищной программы благотворно скажется на росте объемов жилищного строительства, даст возможность своевременно исполнить гособязательства перед отдельными категориями граждан. Кроме того, ожидается повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания горожан. По данным портала ГосЖКХ, в Заводоуковске с численностью населения 27 тысяч человек насчитывается более двух десятков домов, признанных властями аварийными. В них проживает более 350 человек. Ранее в Госдуме предложили увеличить финансирование проекта по расселению ветхого и аварийного жилья в 2024—2026 годах. Причиной послужило резкое сокращение на 60% расходов по проекту в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Заводоуковска (Тюменская область) потратит на жилье для местных очередников на 95 млн рублей больше, чем планировала ранее. Об этом сообщается в опубликованном заводоуковской администрацией постановлении «Об утверждении муниципальной программы Заводоуковского городского округа „Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами жилищно — коммунального хозяйства граждан России“ на 2023—2025 годы» в новой редакции. «В разделе N3 муниципальной программы „Объемы и источники финансирования муниципальной программы“ слова „Общий объем финансирования программы составляет 352,2 млн рублей“ заменить словами „общий объем финансирования программы составляет 447 млн рублей. рублей“» — говорится в постановлении. В документе отмечается, что увеличение финансирования жилищной программы благотворно скажется на росте объемов жилищного строительства, даст возможность своевременно исполнить гособязательства перед отдельными категориями граждан. Кроме того, ожидается повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания горожан. По данным портала ГосЖКХ, в Заводоуковске с численностью населения 27 тысяч человек насчитывается более двух десятков домов, признанных властями аварийными. В них проживает более 350 человек. Ранее в Госдуме предложили увеличить финансирование проекта по расселению ветхого и аварийного жилья в 2024—2026 годах. Причиной послужило резкое сокращение на 60% расходов по проекту в 2024 году.