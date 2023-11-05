Песков объяснил слова Путина про «окончание войны» Россией

Высказывание президента РФ Владимира Путина об окончании войны является концептуальной правдой, которую нужно нести во всем мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин сказал, что действия Москвы в ходе СВО продиктованы стремлением закончить войну на Украине, развязанную рядом западных стран.
«Как сказал Путин — мы не начали войну, мы ее заканчиваем. Это концептуальная фраза, очень важная. И концептуальная правда, которую нам всем нужно нести в нашей стране и во всем мире», — сказал Песков во время просветительского форума «Знание». Он добавил, что во время расширения НАТО Россия высказывалась, что ей это не нравится, однако впоследствии ситуация стала нестерпимой.
Форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя лидеров общественного мнения и представителей из различных сфер деятельности в стране.
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