Песков объяснил слова Путина про «окончание войны» Россией

Песков: Россия не начинала войну, она ее заканчивает

06 ноября 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

Ситуация с расширением НАТО стала нестерпимой, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высказывание президента РФ Владимира Путина об окончании войны является концептуальной правдой, которую нужно нести во всем мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин сказал, что действия Москвы в ходе СВО продиктованы стремлением закончить войну на Украине, развязанную рядом западных стран. «Как сказал Путин — мы не начали войну, мы ее заканчиваем. Это концептуальная фраза, очень важная. И концептуальная правда, которую нам всем нужно нести в нашей стране и во всем мире», — сказал Песков во время просветительского форума «Знание». Он добавил, что во время расширения НАТО Россия высказывалась, что ей это не нравится, однако впоследствии ситуация стала нестерпимой. Форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя лидеров общественного мнения и представителей из различных сфер деятельности в стране.

Высказывание президента РФ Владимира Путина об окончании войны является концептуальной правдой, которую нужно нести во всем мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин сказал, что действия Москвы в ходе СВО продиктованы стремлением закончить войну на Украине, развязанную рядом западных стран. «Как сказал Путин — мы не начали войну, мы ее заканчиваем. Это концептуальная фраза, очень важная. И концептуальная правда, которую нам всем нужно нести в нашей стране и во всем мире», — сказал Песков во время просветительского форума «Знание». Он добавил, что во время расширения НАТО Россия высказывалась, что ей это не нравится, однако впоследствии ситуация стала нестерпимой. Форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя лидеров общественного мнения и представителей из различных сфер деятельности в стране.