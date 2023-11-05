В пожаре под Челябинском погиб подросток. Фото

06 ноября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

В доме использовалось печное отопление Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ночью 6 ноября во время пожара в деревне Сафоново Челябинской области погиб подросток. Об этом сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области. «Возгорание произошло в деревянном частном доме, используемом под дачу, куда накануне приехал сын хозяев. На момент прибытия огнеборцев площадь горения составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем», — говорится в сообщении ведомства. В ходе пожара погиб молодой человек 2005 года рождения. В доме использовалось печное отопление, а также отсутствовал пожарный извещатель. В данный момент специалистами устанавливаются причины возгорания. ГУ МЧС по Челябинской области https://t.me/mchsinfo/1599 ГУ МЧС по Челябинской области https://t.me/mchsinfo/1599

Ночью 6 ноября во время пожара в деревне Сафоново Челябинской области погиб подросток. Об этом сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области. «Возгорание произошло в деревянном частном доме, используемом под дачу, куда накануне приехал сын хозяев. На момент прибытия огнеборцев площадь горения составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем», — говорится в сообщении ведомства. В ходе пожара погиб молодой человек 2005 года рождения. В доме использовалось печное отопление, а также отсутствовал пожарный извещатель. В данный момент специалистами устанавливаются причины возгорания.