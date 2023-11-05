05 ноября 2023
04 ноября 2023

В пожаре под Челябинском погиб подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
В доме использовалось печное отопление Фото:

Ночью 6 ноября во время пожара в деревне Сафоново Челябинской области погиб подросток. Об этом сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области.

«Возгорание произошло в деревянном частном доме, используемом под дачу, куда накануне приехал сын хозяев. На момент прибытия огнеборцев площадь горения составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем», — говорится в сообщении ведомства. В ходе пожара погиб молодой человек 2005 года рождения.

В доме использовалось печное отопление, а также отсутствовал пожарный извещатель. В данный момент специалистами устанавливаются причины возгорания.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 6 ноября во время пожара в деревне Сафоново Челябинской области погиб подросток. Об этом сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области. «Возгорание произошло в деревянном частном доме, используемом под дачу, куда накануне приехал сын хозяев. На момент прибытия огнеборцев площадь горения составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем», — говорится в сообщении ведомства. В ходе пожара погиб молодой человек 2005 года рождения. В доме использовалось печное отопление, а также отсутствовал пожарный извещатель. В данный момент специалистами устанавливаются причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...