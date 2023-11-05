Ночью 6 ноября во время пожара в деревне Сафоново Челябинской области погиб подросток. Об этом сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области.
«Возгорание произошло в деревянном частном доме, используемом под дачу, куда накануне приехал сын хозяев. На момент прибытия огнеборцев площадь горения составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем», — говорится в сообщении ведомства. В ходе пожара погиб молодой человек 2005 года рождения.
В доме использовалось печное отопление, а также отсутствовал пожарный извещатель. В данный момент специалистами устанавливаются причины возгорания.
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