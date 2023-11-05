В Тюмени огромная струя горячей воды била прямо по дому
В Тюмени на улице Белинского, 28 прорвало трубу. По словам очевидцев, огромная струя горячей воды била прямо по дому.
«Произошло ЧП. На улице Белинского, 28 прорвало городскую трубу. Был гейзер из горячей воды прям на дом. Пострадавших нет, но здание заметно получило ущерб», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.
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