05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Тюмени огромная струя горячей воды била по жилому дому. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, коммунальная авария, жкх, горячая вода, яма на дороге, прорыв трубы, дыра в асфальте, пар
В Тюмени огромная струя горячей воды била прямо по дому Фото:

В Тюмени на улице Белинского, 28 прорвало трубу. По словам очевидцев, огромная струя горячей воды била прямо по дому.

«Произошло ЧП. На улице Белинского, 28 прорвало городскую трубу. Был гейзер из горячей воды прям на дом. Пострадавших нет, но здание заметно получило ущерб», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на улице Белинского, 28 прорвало трубу. По словам очевидцев, огромная струя горячей воды била прямо по дому. «Произошло ЧП. На улице Белинского, 28 прорвало городскую трубу. Был гейзер из горячей воды прям на дом. Пострадавших нет, но здание заметно получило ущерб», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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