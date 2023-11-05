05 ноября 2023
04 ноября 2023

Челябинцу, убившему соседа по общежитию, грозит 15 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, убийство совершил 42-летн рецидивист Фото:

Следственными органами СК РФ по Челябинской области раскрыто убийство мужчины в общежитии города Южноуральска (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что между погибшим и 42-летним мужчиной, проживавшими в данном общежитии, произошел конфликт, в результате которого обвиняемый, находясь в коридоре общежития, нанес знакомому один удар ножом в область грудной клетки. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Само преступление совершено еще 14 августа текущего года.

В ходе расследования была установлена личность убийцы, а также найдено орудие преступление — нож. По версии следствия, преступление совершено неоднократно судимым местным жителем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».

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Следственными органами СК РФ по Челябинской области раскрыто убийство мужчины в общежитии города Южноуральска (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что между погибшим и 42-летним мужчиной, проживавшими в данном общежитии, произошел конфликт, в результате которого обвиняемый, находясь в коридоре общежития, нанес знакомому один удар ножом в область грудной клетки. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Само преступление совершено еще 14 августа текущего года. В ходе расследования была установлена личность убийцы, а также найдено орудие преступление — нож. По версии следствия, преступление совершено неоднократно судимым местным жителем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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