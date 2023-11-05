Челябинцу, убившему соседа по общежитию, грозит 15 лет тюрьмы

06 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

По версии следствия, убийство совершил 42-летн рецидивист Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственными органами СК РФ по Челябинской области раскрыто убийство мужчины в общежитии города Южноуральска (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что между погибшим и 42-летним мужчиной, проживавшими в данном общежитии, произошел конфликт, в результате которого обвиняемый, находясь в коридоре общежития, нанес знакомому один удар ножом в область грудной клетки. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Само преступление совершено еще 14 августа текущего года. В ходе расследования была установлена личность убийцы, а также найдено орудие преступление — нож. По версии следствия, преступление совершено неоднократно судимым местным жителем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».

Следственными органами СК РФ по Челябинской области раскрыто убийство мужчины в общежитии города Южноуральска (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что между погибшим и 42-летним мужчиной, проживавшими в данном общежитии, произошел конфликт, в результате которого обвиняемый, находясь в коридоре общежития, нанес знакомому один удар ножом в область грудной клетки. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Само преступление совершено еще 14 августа текущего года. В ходе расследования была установлена личность убийцы, а также найдено орудие преступление — нож. По версии следствия, преступление совершено неоднократно судимым местным жителем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».