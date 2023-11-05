05 ноября 2023
04 ноября 2023

Курганская школьница получила премию миллион рублей в Артеке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, артек, большая перемена
Помощница вожатого из Курганской области победила в конкурсе «Большая перемена» Фото:

В Артеке вручили премию победителю конкурса «Большая перемена» из Курганской области — помощнице вожатого и аниматора Алене Антоновой. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «45 Ступени».

«Алена Антонова, наш стартер, помощник вожатого и аниматор — стала победителем „Большой перемены“. Она получила премию миллион рублей», — говорится в посте.

На сайте конкурса указано, что «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Также конкурс «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи (РДДМ). В России конкурс является самым массовым для молодежи, в нем участвуют миллионы детей и подростков.

Помощница вожатого Алена Антонова из Курганской области победила в конкурсе "Большая перемена" в Артеке
Помощница вожатого Алена Антонова из Курганской области победила в конкурсе «Большая перемена» в Артеке
Фото:

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В Артеке вручили премию победителю конкурса «Большая перемена» из Курганской области — помощнице вожатого и аниматора Алене Антоновой. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «45 Ступени». «Алена Антонова, наш стартер, помощник вожатого и аниматор — стала победителем „Большой перемены“. Она получила премию миллион рублей», — говорится в посте. На сайте конкурса указано, что «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Также конкурс «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи (РДДМ). В России конкурс является самым массовым для молодежи, в нем участвуют миллионы детей и подростков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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