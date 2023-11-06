Военкор ВГТРК рассказал жуткую историю про военное преступление ВСУ

Военкор ВГТРК: ВСУ устраивали пытки гражданских на заправке в Сиротино
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ВСУ держали в страхе и угнетении все село Сиротино, рассказал военкор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В селе Сиротино (Луганская область) Вооруженные силы Украины использовали заправку как место для пыток местных жителей. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Егор Григорьев.

«ВСУ держали в страхе и угнетении все это село, на одной из заправок они нарисовали большой свой логотип. Приехали потом мы общаться с людьми, которые до сих пор боялись туда приезжать. А на этой заправке было место пыток, как оказалось», — рассказал Григорьев во время просветительского форума «Знание». Он добавил, что заглянув в бензо-резервуары, где хранится бензин, увидел мирных людей.

Форум «Знание» проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя лидеров общественного мнения и представителей из различных сфер деятельности в стране.

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В селе Сиротино (Луганская область) Вооруженные силы Украины использовали заправку как место для пыток местных жителей. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Егор Григорьев. «ВСУ держали в страхе и угнетении все это село, на одной из заправок они нарисовали большой свой логотип. Приехали потом мы общаться с людьми, которые до сих пор боялись туда приезжать. А на этой заправке было место пыток, как оказалось», — рассказал Григорьев во время просветительского форума «Знание». Он добавил, что заглянув в бензо-резервуары, где хранится бензин, увидел мирных людей. Форум «Знание» проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя лидеров общественного мнения и представителей из различных сфер деятельности в стране.
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