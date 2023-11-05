Тюменские власти раскрыли, какие профессии востребованы в регионе

В Тюменской области востребованы сотрудники строительной отрасли

06 ноября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

В Тюменской области не хватает 3,3 тысячи сотрудников строительной отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области сейчас наиболее востребованы сотрудники строительной отрасли. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области. «Сейчас в Тюменской области наиболее востребованы сотрудники с „рабочими“ профессиями. Например, строителям не хватает 3,3 тысячи человек», — передают слова департамента журналисты РБК Тюмень. По данным «Авито Работа», в Тюмени в III квартале этого года прирост средних зарплатных предложений для строителей составил 68%, а это 68 646 рублей в месяц. В регионе официально безработными на 2 ноября 2023 года зарегистрированы 2,2 тысяч человек. Не хватает работников в сфере образования, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и так далее, всего — 8,2 тысяч вакансий. Ранее в области была зафиксирована нехватка сотрудников разных сфер. По словам аналитиков HeadHunter, наиболее сильно были востребованы рабочие, производственники, представители сервисного обслуживания, работники сферы торговли, строительства и недвижимости. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в конце июля работодателям требовались 26,3 тысяч работников.

В Тюменской области сейчас наиболее востребованы сотрудники строительной отрасли. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области. «Сейчас в Тюменской области наиболее востребованы сотрудники с „рабочими“ профессиями. Например, строителям не хватает 3,3 тысячи человек», — передают слова департамента журналисты РБК Тюмень. По данным «Авито Работа», в Тюмени в III квартале этого года прирост средних зарплатных предложений для строителей составил 68%, а это 68 646 рублей в месяц. В регионе официально безработными на 2 ноября 2023 года зарегистрированы 2,2 тысяч человек. Не хватает работников в сфере образования, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и так далее, всего — 8,2 тысяч вакансий. Ранее в области была зафиксирована нехватка сотрудников разных сфер. По словам аналитиков HeadHunter, наиболее сильно были востребованы рабочие, производственники, представители сервисного обслуживания, работники сферы торговли, строительства и недвижимости. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в конце июля работодателям требовались 26,3 тысяч работников.