05 ноября 2023
04 ноября 2023

Тюменские власти раскрыли, какие профессии востребованы в регионе

В Тюменской области востребованы сотрудники строительной отрасли
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области не хватает 3,3 тысячи сотрудников строительной отрасли Фото:

В Тюменской области сейчас наиболее востребованы сотрудники строительной отрасли. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области.

«Сейчас в Тюменской области наиболее востребованы сотрудники с „рабочими“ профессиями. Например, строителям не хватает 3,3 тысячи человек», — передают слова департамента журналисты РБК Тюмень. По данным «Авито Работа», в Тюмени в III квартале этого года прирост средних зарплатных предложений для строителей составил 68%, а это 68 646 рублей в месяц.

В регионе официально безработными на 2 ноября 2023 года зарегистрированы 2,2 тысяч человек. Не хватает работников в сфере образования, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и так далее, всего — 8,2 тысяч вакансий.

Ранее в области была зафиксирована нехватка сотрудников разных сфер. По словам аналитиков HeadHunter, наиболее сильно были востребованы рабочие, производственники, представители сервисного обслуживания, работники сферы торговли, строительства и недвижимости. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в конце июля работодателям требовались 26,3 тысяч работников.

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В Тюменской области сейчас наиболее востребованы сотрудники строительной отрасли. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области. «Сейчас в Тюменской области наиболее востребованы сотрудники с „рабочими“ профессиями. Например, строителям не хватает 3,3 тысячи человек», — передают слова департамента журналисты РБК Тюмень. По данным «Авито Работа», в Тюмени в III квартале этого года прирост средних зарплатных предложений для строителей составил 68%, а это 68 646 рублей в месяц. В регионе официально безработными на 2 ноября 2023 года зарегистрированы 2,2 тысяч человек. Не хватает работников в сфере образования, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и так далее, всего — 8,2 тысяч вакансий. Ранее в области была зафиксирована нехватка сотрудников разных сфер. По словам аналитиков HeadHunter, наиболее сильно были востребованы рабочие, производственники, представители сервисного обслуживания, работники сферы торговли, строительства и недвижимости. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в конце июля работодателям требовались 26,3 тысяч работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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