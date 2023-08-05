В Тюменской области возник дефицит сотрудников

В Тюменской области за год конкуренция уменьшилась в 1,7 раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области фиксируется нехватка сотрудников разных сфер. Об этом рассказали аналитики HeadHunter.

«Дефицит кадров, вероятнее всего, только усилится. Сейчас в Тюменской области на одну вакансию приходится 3,3 активных резюме. И это — показатель нехватки соискателей на рынке труда. Например, годом ранее на одну вакансию в регионе приходилось 5,7 резюме. То есть конкуренция за рабочие места за год уменьшилась в 1,7 раза», — пояснили специалисты журналистам РБК Тюмень.

По словам аналитиков, основной спрос отмечался на сотрудников нескольких сфер: наиболее сильно востребованы рабочие, производственники, представители сервисного обслуживания, работники сферы торговли, строительства и недвижимости. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в конце июля работодателям региона требовались 26,3 тысяч работников.

Нехватка сотрудников наблюдается по всей стране. Сейчас дефицит кадров достиг максимума за всю историю наблюдений. С одной стороны, это показатель низкого уровня безработицы, с другой — дефицита кадров, отметили аналитики.

Ранее URA.RU писало, что высокий дефицит сотрудников в Тюменской области наблюдался в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. Больше всего в регионе работодатели нуждались в работников строительной отрасли.