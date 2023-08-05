05 августа 2023
04 августа 2023

В Тюменской области возник дефицит сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
В Тюменской области за год конкуренция уменьшилась в 1,7 раза Фото:

В Тюменской области фиксируется нехватка сотрудников разных сфер. Об этом рассказали аналитики HeadHunter.

«Дефицит кадров, вероятнее всего, только усилится. Сейчас в Тюменской области на одну вакансию приходится 3,3 активных резюме. И это — показатель нехватки соискателей на рынке труда. Например, годом ранее на одну вакансию в регионе приходилось 5,7 резюме. То есть конкуренция за рабочие места за год уменьшилась в 1,7 раза», — пояснили специалисты журналистам РБК Тюмень.

По словам аналитиков, основной спрос отмечался на сотрудников нескольких сфер: наиболее сильно востребованы рабочие, производственники, представители сервисного обслуживания, работники сферы торговли, строительства и недвижимости. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в конце июля работодателям региона требовались 26,3 тысяч работников.

Нехватка сотрудников наблюдается по всей стране. Сейчас дефицит кадров достиг максимума за всю историю наблюдений. С одной стороны, это показатель низкого уровня безработицы, с другой — дефицита кадров, отметили аналитики.

Ранее URA.RU писало, что высокий дефицит сотрудников в Тюменской области наблюдался в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. Больше всего в регионе работодатели нуждались в работников строительной отрасли.

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В Тюменской области фиксируется нехватка сотрудников разных сфер. Об этом рассказали аналитики HeadHunter. «Дефицит кадров, вероятнее всего, только усилится. Сейчас в Тюменской области на одну вакансию приходится 3,3 активных резюме. И это — показатель нехватки соискателей на рынке труда. Например, годом ранее на одну вакансию в регионе приходилось 5,7 резюме. То есть конкуренция за рабочие места за год уменьшилась в 1,7 раза», — пояснили специалисты журналистам РБК Тюмень. По словам аналитиков, основной спрос отмечался на сотрудников нескольких сфер: наиболее сильно востребованы рабочие, производственники, представители сервисного обслуживания, работники сферы торговли, строительства и недвижимости. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в конце июля работодателям региона требовались 26,3 тысяч работников. Нехватка сотрудников наблюдается по всей стране. Сейчас дефицит кадров достиг максимума за всю историю наблюдений. С одной стороны, это показатель низкого уровня безработицы, с другой — дефицита кадров, отметили аналитики. Ранее URA.RU писало, что высокий дефицит сотрудников в Тюменской области наблюдался в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. Больше всего в регионе работодатели нуждались в работников строительной отрасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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