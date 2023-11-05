В Перми накренился высотный дом

В Перми на улице КИМ, 14 дал крен многоэтажный дом, который является долгостроем. Об этом сообщили горожане.
«По результатам обследования проектировщик сделал выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации дома», — передает портал «59. RU» информацию от краевого Минстроя. Речь идет о 16-этажном здании на улице КИМ, 14.
По данным регионального Минстроя, точную причину крена дома поможет определить мониторинг самого здания и грунта под ним. Ведомство располагает информаций о том, что накренившийся дом уже не будут достраивать, но его могут передать федеральному Фонду защиты прав дольщиков для реализации на торгах.
Ранее советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов дал поручение увеличить численность сотрудников на площадке по улице Карпинского, 112 в Перми из-за низких темпов работы. Горожане, вложившие свои средства в строительство дома, объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.
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