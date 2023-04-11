Советник Махонина увеличит штат рабочих долгостроя в Перми, где голодали дольщики

Работы на объекте идут медленно, считает Павел Черепанов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов дал поручение увеличить численность людей на площадке долгостроя по улице Карпинского, 112 в Перми. В 2017 году горожане, вложившие свои средства в строительство дома, устроили голодовку, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

«Очень большое недоумение вызывает ход работ на Карпинского, 112. <…> Динамика работ слабая, прогресс еле заметный. На объекте трудится 50 человек. Дал поручение к 1 мая увеличить численность людей на стройплощадке до 100. Объект находится на особом контроле», — пишет Павел Черепанов в своем telegram-канале.

По словам депутата, отставание от графика в 10 дней зафиксировано еще на одном пермском долгострое, это ЖК «Весна». При этом строительные работы на Юнг Прикамья, 14 проводятся в четком соответствии с планом.

В прошлом году была проведена госэкспертиза четырех пермских долгостроев, куда в числе прочих попало здание по улице Карпинского. После получения положительного заключения были объявлены открытые конкурсы по выбору подрядчиков на достройку домов. В феврале текущего года Сбербанк одобрил выдачу ипотечных кредитов на квартиры в недостроенных «многоэтажках». В список включили долгострой на Карпинского, 112. Среди аккредитованных для получения ипотеки объектов строительства были перечислены такие скандальные пермские долгострои, как ЖК «Столичный» и ЖК «Весна».