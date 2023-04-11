11 апреля 2023

Советник Махонина увеличит штат рабочих долгостроя в Перми, где голодали дольщики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, подъемный кран, стройки
Работы на объекте идут медленно, считает Павел Черепанов Фото:

Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов дал поручение увеличить численность людей на площадке долгостроя по улице Карпинского, 112 в Перми. В 2017 году горожане, вложившие свои средства в строительство дома, устроили голодовку, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

«Очень большое недоумение вызывает ход работ на Карпинского, 112. <…> Динамика работ слабая, прогресс еле заметный. На объекте трудится 50 человек. Дал поручение к 1 мая увеличить численность людей на стройплощадке до 100. Объект находится на особом контроле», — пишет Павел Черепанов в своем telegram-канале.

По словам депутата, отставание от графика в 10 дней зафиксировано еще на одном пермском долгострое, это ЖК «Весна». При этом строительные работы на Юнг Прикамья, 14 проводятся в четком соответствии с планом.

В прошлом году была проведена госэкспертиза четырех пермских долгостроев, куда в числе прочих попало здание по улице Карпинского. После получения положительного заключения были объявлены открытые конкурсы по выбору подрядчиков на достройку домов. В феврале текущего года Сбербанк одобрил выдачу ипотечных кредитов на квартиры в недостроенных «многоэтажках». В список включили долгострой на Карпинского, 112. Среди аккредитованных для получения ипотеки объектов строительства были перечислены такие скандальные пермские долгострои, как ЖК «Столичный» и ЖК «Весна».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов дал поручение увеличить численность людей на площадке долгостроя по улице Карпинского, 112 в Перми. В 2017 году горожане, вложившие свои средства в строительство дома, устроили голодовку, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. «Очень большое недоумение вызывает ход работ на Карпинского, 112. <…> Динамика работ слабая, прогресс еле заметный. На объекте трудится 50 человек. Дал поручение к 1 мая увеличить численность людей на стройплощадке до 100. Объект находится на особом контроле», — пишет Павел Черепанов в своем telegram-канале. По словам депутата, отставание от графика в 10 дней зафиксировано еще на одном пермском долгострое, это ЖК «Весна». При этом строительные работы на Юнг Прикамья, 14 проводятся в четком соответствии с планом. В прошлом году была проведена госэкспертиза четырех пермских долгостроев, куда в числе прочих попало здание по улице Карпинского. После получения положительного заключения были объявлены открытые конкурсы по выбору подрядчиков на достройку домов. В феврале текущего года Сбербанк одобрил выдачу ипотечных кредитов на квартиры в недостроенных «многоэтажках». В список включили долгострой на Карпинского, 112. Среди аккредитованных для получения ипотеки объектов строительства были перечислены такие скандальные пермские долгострои, как ЖК «Столичный» и ЖК «Весна».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...