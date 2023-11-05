На автодороге Златоуст — Миасс (Челябинская область) после ухода от столкновения с вылетевшим на встречную полосу автомобилем, Skoda Octavia вылетела в кювет, троих человек зажало в машине. Виновник аварии скрылся, об этом URA.RU рассказали участники происшествия.
«Toyota Camry обгоняла „Газель“ по встречке, где ехала Skoda Octavia. Camry вместо того чтобы прижаться к „Газели“ поехала на обочину той стороны где ехала Skoda. Водителю пришлось уходить в кювет, чтобы избежать аварии. Водитель Camry скрылся», — рассказывают участники ДТП.
По словам пострадавших, водитель Toyota Camry, по вине которого произошла авария, даже не стал останавливаться и уехал дальше с места происшествия. Люди в улетевшей в кювет машине оказались зажатыми железом.
В пресс-службе ГИБДД региона факт аварии на девятом километре автодороги Златоуст-Миасс подтвердили. Сотрудниками ГИБДД проводятся розыскные мероприятия неустановленного автомобиля, по вине которого произошло ДТП.
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