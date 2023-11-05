В Челябинской области водитель скрылся с места ДТП. Видео

06 ноября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Люди в улетевшей в кювет машине оказались зажатыми железом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автодороге Златоуст — Миасс (Челябинская область) после ухода от столкновения с вылетевшим на встречную полосу автомобилем, Skoda Octavia вылетела в кювет, троих человек зажало в машине. Виновник аварии скрылся, об этом URA.RU рассказали участники происшествия. «Toyota Camry обгоняла „Газель“ по встречке, где ехала Skoda Octavia. Camry вместо того чтобы прижаться к „Газели“ поехала на обочину той стороны где ехала Skoda. Водителю пришлось уходить в кювет, чтобы избежать аварии. Водитель Camry скрылся», — рассказывают участники ДТП. По словам пострадавших, водитель Toyota Camry, по вине которого произошла авария, даже не стал останавливаться и уехал дальше с места происшествия. Люди в улетевшей в кювет машине оказались зажатыми железом. В пресс-службе ГИБДД региона факт аварии на девятом километре автодороги Златоуст-Миасс подтвердили. Сотрудниками ГИБДД проводятся розыскные мероприятия неустановленного автомобиля, по вине которого произошло ДТП.

На автодороге Златоуст — Миасс (Челябинская область) после ухода от столкновения с вылетевшим на встречную полосу автомобилем, Skoda Octavia вылетела в кювет, троих человек зажало в машине. Виновник аварии скрылся, об этом URA.RU рассказали участники происшествия. «Toyota Camry обгоняла „Газель“ по встречке, где ехала Skoda Octavia. Camry вместо того чтобы прижаться к „Газели“ поехала на обочину той стороны где ехала Skoda. Водителю пришлось уходить в кювет, чтобы избежать аварии. Водитель Camry скрылся», — рассказывают участники ДТП. По словам пострадавших, водитель Toyota Camry, по вине которого произошла авария, даже не стал останавливаться и уехал дальше с места происшествия. Люди в улетевшей в кювет машине оказались зажатыми железом. В пресс-службе ГИБДД региона факт аварии на девятом километре автодороги Златоуст-Миасс подтвердили. Сотрудниками ГИБДД проводятся розыскные мероприятия неустановленного автомобиля, по вине которого произошло ДТП.