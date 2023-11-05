05 ноября 2023
04 ноября 2023

Свердловчанина избили под Алапаевском за вызов ГАИ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, гибдд, дорога, полиция дпс, полицейский автомобиль
Мужчину избили после того, как он вызвал полицию на место ДТП Фото:

Под Алапаевском (Свердловская область) владелец трактора вместе со своим братом избил мужчину и угрожал сжечь его вместе с машиной — якобы за то, что тот вызвал ГАИ на место аварии. Информацию, появившуюся в соцсетях, URA.RU подтвердили в полиции.

Когда произошел инцидент, не уточняется. Со слов водителя Nissan Almera, он ехал со стороны Екатеринбурга в село Комарово, в какой-то момент перед ним появился трактор без габаритных огней. Автомобилист, как он утверждает, начал уходить от столкновения, а тракторист якобы сильнее нажал на газ и въехал в бок машины.

«Я вызвал ГАИ, а через 15 минут приехали приезжие и начали [избивать] меня, ничего не спрашивая. При этом угрожали мне из-за того, что я вызвал гаишников. Захотели, чтобы я сгорел. Как он (один из нападавших — прим. ред.) сказал: „Я тебя сожгу и сожгу твою машину“», — передает слова пострадавшего telegram-канал «Русская Община ZOV».

Также мужчина заявил, что «дело не сдвигается ни по ДТП, ни по побоям». «Он (один из нападавших — прим. ред.) еще и написывает в вотсаппе и звонит по вотсаппу все время», — добавил пострадавший.

Впрочем, как заверил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «безнаказанным этот криминальный эпизод не останется». «По предварительным данным, водитель колесного трактора Т-16 спешно ретировался с места аварии, но успел сообщить о случившемся собственнику транспортного средства, а тот, в свою очередь, прибыл в эпицентр событий со своим братом. Именно они и устроили конфликт с потерпевшим. Родственники, один из которых ранее уже привлекался у уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, 1990 и 1994 годов рождения по имени Роял и Рамал повели себя, со слов потерпевшего, неадекватно», — рассказал он.

«В отношении скрывшегося с места ДТП лихача, личность которого сыщики уже установили, сотрудники полиции из подразделения ДПС возбудили три административных делопроизводства, в том числе за управление трактором без водительского удостоверения, за то, что не уступил дорогу другому транспортному средству, а также за оставление места происшествия. Завтра, 7 ноября, инспекторы госавтоинспекции доставят подозреваемого в суд для привлечения к предусмотренной действующим законодательством нашей страны ответственности», — добавил Горелых.

Делом о побоях занимаются участковые, отметил он. «Свое обоснованное решение по данному факту они вынесут, как только потерпевший предоставит в полицию официальное медицинское заключение о степени тяжести травм, причиненных ему нападавшими. Ситуация находится на контроле у руководства территориального ОВД», — сказал полковник Горелых.

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Под Алапаевском (Свердловская область) владелец трактора вместе со своим братом избил мужчину и угрожал сжечь его вместе с машиной — якобы за то, что тот вызвал ГАИ на место аварии. Информацию, появившуюся в соцсетях, URA.RU подтвердили в полиции. Когда произошел инцидент, не уточняется. Со слов водителя Nissan Almera, он ехал со стороны Екатеринбурга в село Комарово, в какой-то момент перед ним появился трактор без габаритных огней. Автомобилист, как он утверждает, начал уходить от столкновения, а тракторист якобы сильнее нажал на газ и въехал в бок машины. «Я вызвал ГАИ, а через 15 минут приехали приезжие и начали [избивать] меня, ничего не спрашивая. При этом угрожали мне из-за того, что я вызвал гаишников. Захотели, чтобы я сгорел. Как он (один из нападавших — прим. ред.) сказал: „Я тебя сожгу и сожгу твою машину“», — передает слова пострадавшего telegram-канал «Русская Община ZOV». Также мужчина заявил, что «дело не сдвигается ни по ДТП, ни по побоям». «Он (один из нападавших — прим. ред.) еще и написывает в вотсаппе и звонит по вотсаппу все время», — добавил пострадавший. Впрочем, как заверил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «безнаказанным этот криминальный эпизод не останется». «По предварительным данным, водитель колесного трактора Т-16 спешно ретировался с места аварии, но успел сообщить о случившемся собственнику транспортного средства, а тот, в свою очередь, прибыл в эпицентр событий со своим братом. Именно они и устроили конфликт с потерпевшим. Родственники, один из которых ранее уже привлекался у уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, 1990 и 1994 годов рождения по имени Роял и Рамал повели себя, со слов потерпевшего, неадекватно», — рассказал он. «В отношении скрывшегося с места ДТП лихача, личность которого сыщики уже установили, сотрудники полиции из подразделения ДПС возбудили три административных делопроизводства, в том числе за управление трактором без водительского удостоверения, за то, что не уступил дорогу другому транспортному средству, а также за оставление места происшествия. Завтра, 7 ноября, инспекторы госавтоинспекции доставят подозреваемого в суд для привлечения к предусмотренной действующим законодательством нашей страны ответственности», — добавил Горелых. Делом о побоях занимаются участковые, отметил он. «Свое обоснованное решение по данному факту они вынесут, как только потерпевший предоставит в полицию официальное медицинское заключение о степени тяжести травм, причиненных ему нападавшими. Ситуация находится на контроле у руководства территориального ОВД», — сказал полковник Горелых.
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