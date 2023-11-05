В Екатеринбурге на улице Щербакова произошла авария с рейсовым автобусом, следующим по маршруту 79 (Ритейл-порт Докер — Метро Ботаническая, ООО «Декар-Бас»). В результате пострадала 85-летняя пенсионерка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Сегодня [6 ноября] в Екатеринбурге водитель рейсового автобуса (79 маршрута), двигаясь по улице Щербакова, допустил наезд на впереди стоящий автомобиль „Вольво“, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала пассажир иномарки, женщина 1938 года рождения», — говорится в официальном telegram-канале управления.
Уточняется, что медики оказывают пострадавшей необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
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