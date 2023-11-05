05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Рейсовый автобус 79 попал в ДТП Фото:

В Екатеринбурге на улице Щербакова произошла авария с рейсовым автобусом, следующим по маршруту 79 (Ритейл-порт Докер — Метро Ботаническая, ООО «Декар-Бас»). В результате пострадала 85-летняя пенсионерка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня [6 ноября] в Екатеринбурге водитель рейсового автобуса (79 маршрута), двигаясь по улице Щербакова, допустил наезд на впереди стоящий автомобиль „Вольво“, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала пассажир иномарки, женщина 1938 года рождения», — говорится в официальном telegram-канале управления.

Уточняется, что медики оказывают пострадавшей необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volvo
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volvo
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Щербакова произошла авария с рейсовым автобусом, следующим по маршруту 79 (Ритейл-порт Докер — Метро Ботаническая, ООО «Декар-Бас»). В результате пострадала 85-летняя пенсионерка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня [6 ноября] в Екатеринбурге водитель рейсового автобуса (79 маршрута), двигаясь по улице Щербакова, допустил наезд на впереди стоящий автомобиль „Вольво“, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала пассажир иномарки, женщина 1938 года рождения», — говорится в официальном telegram-канале управления. Уточняется, что медики оказывают пострадавшей необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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