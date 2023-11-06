Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в президентских выборах

Официальная кампания по выборам президента РФ пока не объявлялась
Владимир Путин пока не делал никаких заявлений об участии в грядущих президентских выборах. Об этом заявил Песков РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Кампания официально еще не объявлялась», — подчеркнул Песков. Так он прокомментировал публикацию Reuters об участии Путина в выборах в марте 2024 года.
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