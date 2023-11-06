Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в президентских выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Официальная кампания по выборам президента РФ пока не объявлялась Фото:

Владимир Путин пока не делал никаких заявлений об участии в грядущих президентских выборах. Об этом заявил Песков РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Кампания официально еще не объявлялась», — подчеркнул Песков. Так он прокомментировал публикацию Reuters об участии Путина в выборах в марте 2024 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Путин пока не делал никаких заявлений об участии в грядущих президентских выборах. Об этом заявил Песков РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Кампания официально еще не объявлялась», — подчеркнул Песков. Так он прокомментировал публикацию Reuters об участии Путина в выборах в марте 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...