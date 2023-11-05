Свердловский депутат Коробейников отправится в зону СВО

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников 9 ноября вылетает в зону проведения спецоперации на Украине. Он лично встретится с героями и передаст им гуманитарную помощь. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях.
«Утром началась загрузка гуманитарной помощи для наших бойцов, участвующих в СВО. Собрали много медикаментов, одежды и продуктов питания. Сам вылетаю 9 ноября в зону проведения СВО. Встретимся с нашими героями и лично передадим гумпомощь», — написал Коробейников на своей странице во «ВКонтакте».
Он также отметил, что в гуманитарный груз входят также разные бытовые приборы (в том числе печи для зимы), стройматериалы, личные посылки. Кроме того, бойцам доставят два автомобиля УАЗ и три «Нивы».
Загрузка гуманитарной помощи осуществлялась в Тугулыме и Ирбите. Оттуда в зону СВО едут пять больших фур.
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