В июне Соломину исполнилось 88 лет
Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в Москве. Ему стало плохо дома, сообщает telegram-канал 112.
«Юрий Мефодьевич упал в обморок в своей квартире в центре Москвы», — говорится в сообщении. Бригада скорой помощи приняла решение немедленно госпитализировать актера.
В июне Соломину исполнилось 88 лет. Он играл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.
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