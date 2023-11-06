Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в Москве

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, соломин юрий, голосование
В июне Соломину исполнилось 88 лет Фото:

Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в Москве. Ему стало плохо дома, сообщает telegram-канал 112.

«Юрий Мефодьевич упал в обморок в своей квартире в центре Москвы», — говорится в сообщении. Бригада скорой помощи приняла решение немедленно госпитализировать актера.

В июне Соломину исполнилось 88 лет. Он играл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.

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Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в Москве. Ему стало плохо дома, сообщает telegram-канал 112. «Юрий Мефодьевич упал в обморок в своей квартире в центре Москвы», — говорится в сообщении. Бригада скорой помощи приняла решение немедленно госпитализировать актера. В июне Соломину исполнилось 88 лет. Он играл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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