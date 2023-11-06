В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Госпитализированный народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин пришел в сознание. Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова.
«Он действительно госпитализирован. Он потерял сознание, когда шел к машине, чтобы ехать в театр. Сейчас он в сознании», — поделилась Тамара Михайлова в разговоре с РЕН ТВ.
Врачи еще не сообщали причины, почему Соломин потерял сознание, передает «Царьград». Михайлова в беседе с ТАСС заявила: «Насчет того, инсульт или нет, еще никто не знает».
Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. В труппу Малого театра он попал в 1957 году. С конца 1980-х он является худруком театра. На данный момент Соломину 88 лет.
За свою карьеру он принимал участие в почти 60 фильмах. Его можно увидеть в «Обыкновенном чуде», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и во многих других работах. Соломин также награжден орденами Дружбы зародов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени (полный кавалер).
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