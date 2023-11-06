В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра Михайлова: худрук Соломин пришел в сознание

06 ноября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Юрий Соломин находится в сознании, сказала Тамара Михайлова Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва Госпитализированный народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин пришел в сознание. Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова. «Он действительно госпитализирован. Он потерял сознание, когда шел к машине, чтобы ехать в театр. Сейчас он в сознании», — поделилась Тамара Михайлова в разговоре с РЕН ТВ. Врачи еще не сообщали причины, почему Соломин потерял сознание, передает «Царьград». Михайлова в беседе с ТАСС заявила: «Насчет того, инсульт или нет, еще никто не знает». Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. В труппу Малого театра он попал в 1957 году. С конца 1980-х он является худруком театра. На данный момент Соломину 88 лет. За свою карьеру он принимал участие в почти 60 фильмах. Его можно увидеть в «Обыкновенном чуде», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и во многих других работах. Соломин также награжден орденами Дружбы зародов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени (полный кавалер).

Госпитализированный народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин пришел в сознание. Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова. «Он действительно госпитализирован. Он потерял сознание, когда шел к машине, чтобы ехать в театр. Сейчас он в сознании», — поделилась Тамара Михайлова в разговоре с РЕН ТВ. Врачи еще не сообщали причины, почему Соломин потерял сознание, передает «Царьград». Михайлова в беседе с ТАСС заявила: «Насчет того, инсульт или нет, еще никто не знает». Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. В труппу Малого театра он попал в 1957 году. С конца 1980-х он является худруком театра. На данный момент Соломину 88 лет. За свою карьеру он принимал участие в почти 60 фильмах. Его можно увидеть в «Обыкновенном чуде», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и во многих других работах. Соломин также награжден орденами Дружбы зародов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени (полный кавалер).