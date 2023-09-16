Пермский фермер починил мост в деревне и отсудил деньги за ремонт у мэрии

Пермский фермер отсудил компенсацию у мэрии Нытвы за ремонт моста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фермер из деревни Реуны Нытвенского округа Пермского края самостоятельно отремонтировал мост через речку Поломка, поскольку власти не спешили чинить инфраструктурный объект. Предприниматель отсудил у мэрии часть денег, потраченных на ремонт. Об этом говорится в судебных материалах.

«Взыскать с ГБУ „Благоустройство“, которое принадлежит мэрии Нытвенского округа, 105 тысяч 750 рублей в пользу фермера из деревни Реуны. Вернуть предпринимателю госпошлину в сумме 7 тысяч 291 рубль», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.

Согласно судебному документу, фермер требовал от мэрии 209 тысяч рублей, из которых 97 тысяч он потратил на ремонт моста. Остальные 112 тысяч рублей он посчитал как недополученный доход от продажи молока.

В судебном решении говорится, что фермер еще в 2018 году просил местные власти починить мост, который разваливался. Молоко он возил через него на реализацию. Летом 2022 года мост окончательно рухнул, и предприниматель вынужден был срочно за свои деньги начать ремонт. Пока шел ремонт фермер не смог поставлять продукцию по договору и понес убытки. По суду он получил только компенсацию расходов за восстановлению моста.

Ранее фермер из деревни Тупица Пермского края судился с бывшей супругой за право владения коровьим стадом. Женщина требовала часть имущества фермерского хозяйства, в том числе 55 голов крупного рогатого скота.