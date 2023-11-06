Иордания пригрозила Израилю войной за попытки выселить палестинцев с их земель

06 ноября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Израиль может столкнуться с войной на несколько фронтов Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Иордания объявит войну Израилю, если палестинцы будут выселены из сектора Газа или с западного берега реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне. «Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с западного берега или создание условий для этого являются „красной линией“, Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны», — написал Бишар аль-Хасауне на своей странице в X (ранее Twitter). Израиль начал вторжение в сектор Газа в конце октября. На данный момент Армия обороны страны (ЦАХАЛ) получила доступ к подземным туннелям палестинского движения ХАМАС и вышла к морю. Перед этим Израиль настоял, чтобы жители Газы переместились на юг анклава. По данным ЦАХАЛ, к концу октября было эвакуировано 800 тысяч человек, передает RT. В израильской армии заявляли, что у них нет цели уничтожить сектор Газа, они лишь хотят ликвидировать ХАМАС и освободить заложников. Израиль ведет войну не только с ХАМАС. В конфликт уже подключилась ливанская группировка «Хезболла» и Йемен, напоминает MK.RU .

Иордания объявит войну Израилю, если палестинцы будут выселены из сектора Газа или с западного берега реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне. «Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с западного берега или создание условий для этого являются „красной линией“, Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны», — написал Бишар аль-Хасауне на своей странице в X (ранее Twitter). Израиль начал вторжение в сектор Газа в конце октября. На данный момент Армия обороны страны (ЦАХАЛ) получила доступ к подземным туннелям палестинского движения ХАМАС и вышла к морю. Перед этим Израиль настоял, чтобы жители Газы переместились на юг анклава. По данным ЦАХАЛ, к концу октября было эвакуировано 800 тысяч человек, передает RT. В израильской армии заявляли, что у них нет цели уничтожить сектор Газа, они лишь хотят ликвидировать ХАМАС и освободить заложников. Израиль ведет войну не только с ХАМАС. В конфликт уже подключилась ливанская группировка «Хезболла» и Йемен, напоминает MK.RU.