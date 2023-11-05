Израиль впервые в истории провел бой в космосе

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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Израиль сбил ракету в космосе, которую запустил Йемен Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена, в космосе. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», — говорится в материале. Telegraph также пишет, что Arrow впервые ударила по цели, которая летела на большой скорости, высоте и дальности. Эта система ПРО разрабатывалась совместно с Израилем и США.

Йемен вступил в войну на Ближнем Востоке 31 октября. Страна бомбит Израиль, поддерживая палестинское движение ХАМАС. В конфликте опосредованно участвует и ливанское движение «Хезболла», уверен президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) профессор Эфраим Инбар.

На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа. Военные уже получили доступ к подземным туннелям, пишет RT. Тем самым страна получила возможность контролировать больше территории Газы.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена, в космосе. Об этом сообщает газета Telegraph. «Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», — говорится в материале. Telegraph также пишет, что Arrow впервые ударила по цели, которая летела на большой скорости, высоте и дальности. Эта система ПРО разрабатывалась совместно с Израилем и США. Йемен вступил в войну на Ближнем Востоке 31 октября. Страна бомбит Израиль, поддерживая палестинское движение ХАМАС. В конфликте опосредованно участвует и ливанское движение «Хезболла», уверен президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) профессор Эфраим Инбар. На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа. Военные уже получили доступ к подземным туннелям, пишет RT. Тем самым страна получила возможность контролировать больше территории Газы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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