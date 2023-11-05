Израиль впервые в истории провел бой в космосе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена, в космосе. Об этом сообщает газета Telegraph.
«Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», — говорится в материале. Telegraph также пишет, что Arrow впервые ударила по цели, которая летела на большой скорости, высоте и дальности. Эта система ПРО разрабатывалась совместно с Израилем и США.
Йемен вступил в войну на Ближнем Востоке 31 октября. Страна бомбит Израиль, поддерживая палестинское движение ХАМАС. В конфликте опосредованно участвует и ливанское движение «Хезболла», уверен президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) профессор Эфраим Инбар.
На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа. Военные уже получили доступ к подземным туннелям, пишет RT. Тем самым страна получила возможность контролировать больше территории Газы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена, в космосе. Об этом сообщает газета Telegraph. «Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», — говорится в материале. Telegraph также пишет, что Arrow впервые ударила по цели, которая летела на большой скорости, высоте и дальности. Эта система ПРО разрабатывалась совместно с Израилем и США. Йемен вступил в войну на Ближнем Востоке 31 октября. Страна бомбит Израиль, поддерживая палестинское движение ХАМАС. В конфликте опосредованно участвует и ливанское движение «Хезболла», уверен президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) профессор Эфраим Инбар. На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа. Военные уже получили доступ к подземным туннелям, пишет RT. Тем самым страна получила возможность контролировать больше территории Газы.