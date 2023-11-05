05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Тюмени мигранты устроили празднование свадьбы на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Мигранты устроили празднование свадьбы на дороге в центре Тюмени Фото:

В Тюмени на пересечении улиц Республики и Профсоюзной мигранты устроили танцы на камеру. По украшениям на машинах видно, что люди празднуют свадьбу. Об этом сообщили очевидцы.

«Свадьба мигрантов в центре Тюмени», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком». Праздновавшие люди остановились посреди дороги. На кадрах видно, что они остановились, чтобы исполнить танцы на камеру.

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В Тюмени на пересечении улиц Республики и Профсоюзной мигранты устроили танцы на камеру. По украшениям на машинах видно, что люди празднуют свадьбу. Об этом сообщили очевидцы. «Свадьба мигрантов в центре Тюмени», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком». Праздновавшие люди остановились посреди дороги. На кадрах видно, что они остановились, чтобы исполнить танцы на камеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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