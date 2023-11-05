Мигранты устроили празднование свадьбы на дороге в центре Тюмени
В Тюмени на пересечении улиц Республики и Профсоюзной мигранты устроили танцы на камеру. По украшениям на машинах видно, что люди празднуют свадьбу. Об этом сообщили очевидцы.
«Свадьба мигрантов в центре Тюмени», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком». Праздновавшие люди остановились посреди дороги. На кадрах видно, что они остановились, чтобы исполнить танцы на камеру.
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