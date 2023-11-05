В Тюмени мигранты устроили празднование свадьбы на дороге. Видео

06 ноября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Мигранты устроили празднование свадьбы на дороге в центре Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на пересечении улиц Республики и Профсоюзной мигранты устроили танцы на камеру. По украшениям на машинах видно, что люди празднуют свадьбу. Об этом сообщили очевидцы. «Свадьба мигрантов в центре Тюмени», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком». Праздновавшие люди остановились посреди дороги. На кадрах видно, что они остановились, чтобы исполнить танцы на камеру.

В Тюмени на пересечении улиц Республики и Профсоюзной мигранты устроили танцы на камеру. По украшениям на машинах видно, что люди празднуют свадьбу. Об этом сообщили очевидцы. «Свадьба мигрантов в центре Тюмени», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень с огоньком». Праздновавшие люди остановились посреди дороги. На кадрах видно, что они остановились, чтобы исполнить танцы на камеру.