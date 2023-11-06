Матвиенко: Путин вытащил Россию из пропасти

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
За 23 года Путин вернул стране достоинство, заявила Матвиенко Фото:

После развала СССР, в 1990-е, Россия находилась на краю пропасти. То, что, что ей удалось выбраться оттуда и стать одним из мировых лидеров — заслуга, в первую очередь, президента Владимира Путина. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на просветительском форуме общества «Знание» в Москве.

«Я с первого дня член команды Путина, я этим горжусь. Мы висели над пропастью во всех смыслах: промышленность и армия разрушены, зарплата и пенсии не выплачивались по году. Пенсионный фонд был пустой. Но благодаря опыту, тактичности и боли нашего президента, он шаг за шагом вытащил страну из этой пропасти. За 23 года он вернул стране достоинство. Мы осознали, что мы — отдельная уникальная цивилизация», — заявила Матвиенко.

Форум общества «Знание» проходит в эти дни в Москве. Прямая трансляция событий ведется на странице общества в соцсети «ВКонтакте».

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После развала СССР, в 1990-е, Россия находилась на краю пропасти. То, что, что ей удалось выбраться оттуда и стать одним из мировых лидеров — заслуга, в первую очередь, президента Владимира Путина. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на просветительском форуме общества «Знание» в Москве. «Я с первого дня член команды Путина, я этим горжусь. Мы висели над пропастью во всех смыслах: промышленность и армия разрушены, зарплата и пенсии не выплачивались по году. Пенсионный фонд был пустой. Но благодаря опыту, тактичности и боли нашего президента, он шаг за шагом вытащил страну из этой пропасти. За 23 года он вернул стране достоинство. Мы осознали, что мы — отдельная уникальная цивилизация», — заявила Матвиенко. Форум общества «Знание» проходит в эти дни в Москве. Прямая трансляция событий ведется на странице общества в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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