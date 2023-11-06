Матвиенко: Путин вытащил Россию из пропасти

06 ноября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

За 23 года Путин вернул стране достоинство, заявила Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU После развала СССР, в 1990-е, Россия находилась на краю пропасти. То, что, что ей удалось выбраться оттуда и стать одним из мировых лидеров — заслуга, в первую очередь, президента Владимира Путина. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на просветительском форуме общества «Знание» в Москве. «Я с первого дня член команды Путина, я этим горжусь. Мы висели над пропастью во всех смыслах: промышленность и армия разрушены, зарплата и пенсии не выплачивались по году. Пенсионный фонд был пустой. Но благодаря опыту, тактичности и боли нашего президента, он шаг за шагом вытащил страну из этой пропасти. За 23 года он вернул стране достоинство. Мы осознали, что мы — отдельная уникальная цивилизация», — заявила Матвиенко. Форум общества «Знание» проходит в эти дни в Москве. Прямая трансляция событий ведется на странице общества в соцсети «ВКонтакте».

После развала СССР, в 1990-е, Россия находилась на краю пропасти. То, что, что ей удалось выбраться оттуда и стать одним из мировых лидеров — заслуга, в первую очередь, президента Владимира Путина. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на просветительском форуме общества «Знание» в Москве. «Я с первого дня член команды Путина, я этим горжусь. Мы висели над пропастью во всех смыслах: промышленность и армия разрушены, зарплата и пенсии не выплачивались по году. Пенсионный фонд был пустой. Но благодаря опыту, тактичности и боли нашего президента, он шаг за шагом вытащил страну из этой пропасти. За 23 года он вернул стране достоинство. Мы осознали, что мы — отдельная уникальная цивилизация», — заявила Матвиенко. Форум общества «Знание» проходит в эти дни в Москве. Прямая трансляция событий ведется на странице общества в соцсети «ВКонтакте».