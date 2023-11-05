05 ноября 2023
04 ноября 2023

За найденный телефон челябинцу грозит два года колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, колючая проволока
За присвоение чужого имущества 19-летнему парню грозит до двух лет лишения свободы Фото:

В Копейске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали молодого человека за найденный им телефон на парковке магазина, который он не отдал в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В дежурную часть ОМВД России по городу Копейску обратилась копейчанка 2001 года рождения с заявлением о краже сотового телефона. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 15 тысяч рублей. Девушка пояснила полицейским, что телефон мог выпасть, когда она выходила из автомобиля на парковке возле магазина», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что телефон нашел 19-летний копейчанин. Телефон он держал дома и намеревался использовать его в личных целях.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Телефон изъят для проведения следственных действий. За присвоение чужого имущества парню грозит до двух лет лишения свободы.

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В Копейске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали молодого человека за найденный им телефон на парковке магазина, который он не отдал в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «В дежурную часть ОМВД России по городу Копейску обратилась копейчанка 2001 года рождения с заявлением о краже сотового телефона. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 15 тысяч рублей. Девушка пояснила полицейским, что телефон мог выпасть, когда она выходила из автомобиля на парковке возле магазина», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что телефон нашел 19-летний копейчанин. Телефон он держал дома и намеревался использовать его в личных целях. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Телефон изъят для проведения следственных действий. За присвоение чужого имущества парню грозит до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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