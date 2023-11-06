Машина влетела в фуру в Подмосковье, пострадали шесть человек и депутат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс Такман. город Чусовой, гололед, ДТП межгород, фура в заносе, дтп на обочине
ДТП произошло в Подмосковье (архивное фото) Фото:

На 14-м километре трассы Р-22 «Каспий» водитель Renault выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали семь человек и три машины, пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что у депутата Милославского района Рязанской области Галины Бокаревой самые тяжелые травмы.

«Жуткое массовое ДТП с фурой в подмосковной Кашире: один человек погиб и семеро пострадали. <…> Водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречку и „собрал“ три машины», — говорится в посте канала. За жизни пострадавших борются медики. Многие из них находятся в тяжелом состоянии, у некоторых закрытая черепно-мозговая травма.

У Галины Бокаревой самые тяжелые травмы, передает МК.RU. По предварительной информации, она ехала в одной из машин со своим 11-летним сыном, который также сильно пострадал.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 14-м километре трассы Р-22 «Каспий» водитель Renault выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали семь человек и три машины, пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что у депутата Милославского района Рязанской области Галины Бокаревой самые тяжелые травмы. «Жуткое массовое ДТП с фурой в подмосковной Кашире: один человек погиб и семеро пострадали. <…> Водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречку и „собрал“ три машины», — говорится в посте канала. За жизни пострадавших борются медики. Многие из них находятся в тяжелом состоянии, у некоторых закрытая черепно-мозговая травма. У Галины Бокаревой самые тяжелые травмы, передает МК.RU. По предварительной информации, она ехала в одной из машин со своим 11-летним сыном, который также сильно пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...