Машина влетела в фуру в Подмосковье, пострадали шесть человек и депутат. Фото

06 ноября 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в Подмосковье (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На 14-м километре трассы Р-22 «Каспий» водитель Renault выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали семь человек и три машины, пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что у депутата Милославского района Рязанской области Галины Бокаревой самые тяжелые травмы. «Жуткое массовое ДТП с фурой в подмосковной Кашире: один человек погиб и семеро пострадали. <…> Водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречку и „собрал“ три машины», — говорится в посте канала. За жизни пострадавших борются медики. Многие из них находятся в тяжелом состоянии, у некоторых закрытая черепно-мозговая травма. У Галины Бокаревой самые тяжелые травмы, передает МК.RU . По предварительной информации, она ехала в одной из машин со своим 11-летним сыном, который также сильно пострадал.

На 14-м километре трассы Р-22 «Каспий» водитель Renault выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали семь человек и три машины, пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что у депутата Милославского района Рязанской области Галины Бокаревой самые тяжелые травмы. «Жуткое массовое ДТП с фурой в подмосковной Кашире: один человек погиб и семеро пострадали. <…> Водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречку и „собрал“ три машины», — говорится в посте канала. За жизни пострадавших борются медики. Многие из них находятся в тяжелом состоянии, у некоторых закрытая черепно-мозговая травма. У Галины Бокаревой самые тяжелые травмы, передает МК.RU. По предварительной информации, она ехала в одной из машин со своим 11-летним сыном, который также сильно пострадал.