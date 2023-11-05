05 ноября 2023
04 ноября 2023

Челябинский участковый спас пенсионерку из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, пожар, возгорание, полицейский, частный сектор
Участковый смог спасти женщину до приезда пожарных (архивное фото) Фото:

После прибытия на место возгорания дома в селе Травники Чебаркульского района Челябинской области участковый совместно с другими жителями, до начала работы пожарных, помог вывести из горящего дома двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Все было в дыму. Одна квартира была закрыта, еще одна открыта, именно в ней на балконе я обнаружил бабушку. Я вывел ее в комнату и передал местным жителям, которые побежали следом за мной», — приводит слова капитана полиции Евгения Горева пресс-служба ведомства. У полицейского в машине был противогаз, местные мужчины прикрывались мокрыми тряпками, передвигаясь ползком по квартире. Также из соседней квартиры вывели мужчину.

Со словами благодарности в адрес полицейского и местных жителей в соцсети обратилась пострадавшая Татьяна Иванова. За смелость, проявленную сотрудником полиции руководством областного полицейского главка, решается вопрос о поощрении.

Участковый уполномоченный полиции Евгений Горев
Участковый уполномоченный полиции Евгений Горев

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После прибытия на место возгорания дома в селе Травники Чебаркульского района Челябинской области участковый совместно с другими жителями, до начала работы пожарных, помог вывести из горящего дома двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Все было в дыму. Одна квартира была закрыта, еще одна открыта, именно в ней на балконе я обнаружил бабушку. Я вывел ее в комнату и передал местным жителям, которые побежали следом за мной», — приводит слова капитана полиции Евгения Горева пресс-служба ведомства. У полицейского в машине был противогаз, местные мужчины прикрывались мокрыми тряпками, передвигаясь ползком по квартире. Также из соседней квартиры вывели мужчину. Со словами благодарности в адрес полицейского и местных жителей в соцсети обратилась пострадавшая Татьяна Иванова. За смелость, проявленную сотрудником полиции руководством областного полицейского главка, решается вопрос о поощрении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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