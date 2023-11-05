Челябинский участковый спас пенсионерку из горящего дома

После прибытия на место возгорания дома в селе Травники Чебаркульского района Челябинской области участковый совместно с другими жителями, до начала работы пожарных, помог вывести из горящего дома двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Все было в дыму. Одна квартира была закрыта, еще одна открыта, именно в ней на балконе я обнаружил бабушку. Я вывел ее в комнату и передал местным жителям, которые побежали следом за мной», — приводит слова капитана полиции Евгения Горева пресс-служба ведомства. У полицейского в машине был противогаз, местные мужчины прикрывались мокрыми тряпками, передвигаясь ползком по квартире. Также из соседней квартиры вывели мужчину.
Со словами благодарности в адрес полицейского и местных жителей в соцсети обратилась пострадавшая Татьяна Иванова. За смелость, проявленную сотрудником полиции руководством областного полицейского главка, решается вопрос о поощрении.
После прибытия на место возгорания дома в селе Травники Чебаркульского района Челябинской области участковый совместно с другими жителями, до начала работы пожарных, помог вывести из горящего дома двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Все было в дыму. Одна квартира была закрыта, еще одна открыта, именно в ней на балконе я обнаружил бабушку. Я вывел ее в комнату и передал местным жителям, которые побежали следом за мной», — приводит слова капитана полиции Евгения Горева пресс-служба ведомства. У полицейского в машине был противогаз, местные мужчины прикрывались мокрыми тряпками, передвигаясь ползком по квартире. Также из соседней квартиры вывели мужчину. Со словами благодарности в адрес полицейского и местных жителей в соцсети обратилась пострадавшая Татьяна Иванова. За смелость, проявленную сотрудником полиции руководством областного полицейского главка, решается вопрос о поощрении.