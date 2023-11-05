Курганский ЦУР назвал топ-5 жалоб жителей

ЦУР Курганской области: тема медицины стала самой волнующей для жителей региона

06 ноября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Центр управления регионом Курганской области назвал самые популярные жалобы жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центр управления регионом (ЦУР, структура для работы с обращениями жителей Курганской области) опубликовал топ-5 жалоб в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». В списке самых популярных проблем произошли изменения. «Вопросы, связанные с ЖКХ, переместились с первой на вторую строчку. Их поступило 268. На первой строке теперь — вопросы по теме медицины, их зафиксировано 287. И по-прежнему тема дорог на третьем месте, а замыкают топ-5 благоустройство и общественный транспорт», — говорится в посте регионального ЦУР. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал жителям региона, что за несколько лет отношение к людям в системе здравоохранения изменится к лучшему. Он подчеркнул, что за последние годы регион из завзятых аутсайдеров выходит в лидеры по ряду важнейших позиций социально-экономического развития. В отчете, опубликованном Шумковым, говорится о том, что по итогам 2022 года индекс сельхозпроизводства в области составил почти 140%. Там же указано, что индекс регистрируемой безработицы в регионе за три года снизился почти в шесть раз, а это является одним из лучших результатов в России. Сейчас этот показатель в области составляет 0,6%.

Центр управления регионом (ЦУР, структура для работы с обращениями жителей Курганской области) опубликовал топ-5 жалоб в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». В списке самых популярных проблем произошли изменения. «Вопросы, связанные с ЖКХ, переместились с первой на вторую строчку. Их поступило 268. На первой строке теперь — вопросы по теме медицины, их зафиксировано 287. И по-прежнему тема дорог на третьем месте, а замыкают топ-5 благоустройство и общественный транспорт», — говорится в посте регионального ЦУР. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал жителям региона, что за несколько лет отношение к людям в системе здравоохранения изменится к лучшему. Он подчеркнул, что за последние годы регион из завзятых аутсайдеров выходит в лидеры по ряду важнейших позиций социально-экономического развития. В отчете, опубликованном Шумковым, говорится о том, что по итогам 2022 года индекс сельхозпроизводства в области составил почти 140%. Там же указано, что индекс регистрируемой безработицы в регионе за три года снизился почти в шесть раз, а это является одним из лучших результатов в России. Сейчас этот показатель в области составляет 0,6%.