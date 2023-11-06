Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке и освобождению заложников, захваченных ХАМАС. Он заявил, что ни одна сторона ближневосточного конфликта не находится выше международного гуманитарного права.
«Никто не может пренебрегать международными гуманитарными законами», — заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что в первую очередь от войны на Ближнем Востоке страдают мирные жители: палестинцы гибнут под израильскими обстрелами, а ХАМАС использует гражданских как живой щит. Он также призвал немедленно освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС.
«Гуманитарный кризис на Ближнем Востоке перерос в кризис человечества», — добавил Гуттереш. Трансляция его выступления
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 10 тысяч человек.
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