Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, военный, stock, цахал
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 10 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке и освобождению заложников, захваченных ХАМАС. Он заявил, что ни одна сторона ближневосточного конфликта не находится выше международного гуманитарного права.

«Никто не может пренебрегать международными гуманитарными законами», — заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что в первую очередь от войны на Ближнем Востоке страдают мирные жители: палестинцы гибнут под израильскими обстрелами, а ХАМАС использует гражданских как живой щит. Он также призвал немедленно освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

«Гуманитарный кризис на Ближнем Востоке перерос в кризис человечества», — добавил Гуттереш. Трансляция его выступления велась в соцсети Х, в аккаунте ООН.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 10 тысяч человек.

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Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке и освобождению заложников, захваченных ХАМАС. Он заявил, что ни одна сторона ближневосточного конфликта не находится выше международного гуманитарного права. «Никто не может пренебрегать международными гуманитарными законами», — заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что в первую очередь от войны на Ближнем Востоке страдают мирные жители: палестинцы гибнут под израильскими обстрелами, а ХАМАС использует гражданских как живой щит. Он также призвал немедленно освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС. «Гуманитарный кризис на Ближнем Востоке перерос в кризис человечества», — добавил Гуттереш. Трансляция его выступления велась в соцсети Х, в аккаунте ООН. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 10 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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