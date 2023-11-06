Екатеринбуржцы попросили Путина отложить повышение сбора на авто. Видео

06 ноября 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

13 екатеринбуржцев записали видеообращение на фоне ТЦ «Радуга Парк» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Екатеринбурга записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отложить введение изменений в порядок оплаты утилизационного сбора на 30 дней, чтобы горожане, купившие недавно автомобили, успели выплатить ставку по старому тарифу. Инициативная группа обратилась в редакцию URA.RU и опубликовала видео на youtube-канале. «Мы приобрели автомобили в соседних странах: Киргизии, Армении. По приезде в Россию мы с удивлением узнали, что теперь, чтобы зарегистрировать свой автомобиль, мы должны оплатить коммерческий утилизационный сбор, который составляет от 300 тысяч до 1,28 млн рублей. Мы не занимаемся автобизнесом, мы — обычные граждане <…> приобрели автомобиль для себя, для своих семей, детей. У нас нет таких денег. Многие не могут взять второй кредит, так как первый был взят на покупку привезенных автомобилей. Мы просим вас отложить введение утилизационного сбора хотя бы на 30 дней, чтобы мы могли оплатить его по прежнему тарифу», — говорится в обращении. В записи видео прияли участие 13 человек. Горожане говорят об изменении в порядке уплаты утильсбора, вступивших в силу с 29 октября 2023 года. Они, как считается, призваны ограничить серый параллельный импорт со стороны автосалонов, которые оформляли машины на физических лиц и перепродавали конечным автовладельцам. В то же время простым покупателям приходится переплачивать. Сейчас, если автомобиль ввезли в Россию для продажи менее чем через год, а организатор сделки оплатил утильсбор по льготной ставке, то при перепродаже новый владелец должен будет доплатить сумму сбора по полной ставке. Эти изменения, связанны с обновлениями сбора от 1 августа 2023 года, в связи с которыми ставка для импортных машин существенно выросла. За авто с объемом двигателя от 2 до 3 литров придется заплатить 844 тысяч рублей, а за авто с двигателем более чем на 3,5 литров — 1,25 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отложить введение изменений в порядок оплаты утилизационного сбора на 30 дней, чтобы горожане, купившие недавно автомобили, успели выплатить ставку по старому тарифу. Инициативная группа обратилась в редакцию URA.RU и опубликовала видео на youtube-канале. «Мы приобрели автомобили в соседних странах: Киргизии, Армении. По приезде в Россию мы с удивлением узнали, что теперь, чтобы зарегистрировать свой автомобиль, мы должны оплатить коммерческий утилизационный сбор, который составляет от 300 тысяч до 1,28 млн рублей. Мы не занимаемся автобизнесом, мы — обычные граждане <…> приобрели автомобиль для себя, для своих семей, детей. У нас нет таких денег. Многие не могут взять второй кредит, так как первый был взят на покупку привезенных автомобилей. Мы просим вас отложить введение утилизационного сбора хотя бы на 30 дней, чтобы мы могли оплатить его по прежнему тарифу», — говорится в обращении. В записи видео прияли участие 13 человек. Горожане говорят об изменении в порядке уплаты утильсбора, вступивших в силу с 29 октября 2023 года. Они, как считается, призваны ограничить серый параллельный импорт со стороны автосалонов, которые оформляли машины на физических лиц и перепродавали конечным автовладельцам. В то же время простым покупателям приходится переплачивать. Сейчас, если автомобиль ввезли в Россию для продажи менее чем через год, а организатор сделки оплатил утильсбор по льготной ставке, то при перепродаже новый владелец должен будет доплатить сумму сбора по полной ставке. Эти изменения, связанны с обновлениями сбора от 1 августа 2023 года, в связи с которыми ставка для импортных машин существенно выросла. За авто с объемом двигателя от 2 до 3 литров придется заплатить 844 тысяч рублей, а за авто с двигателем более чем на 3,5 литров — 1,25 млн рублей.