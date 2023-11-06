06 ноября 2023

Белый дом объяснил цель отправки атомной подлодки к Израилю

Белый дом: США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для самозащиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джон Кирби, Джон Кёрби
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что атомная подлодка США отправлена к Израилю для защиты американских военных Фото:

США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих военных в регионе и сдерживания эскалации конфликта Израиля с Газой. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности Джон Кирби.

«Могу только в общих словах сказать, что мы производили и будем производить корректировку наших сил в регионе, чтобы защитить наши войска и объекты на местности», — заявил на брифинге Кирби, его цитирует РИА Новости. Также Кирби отметил, что второй причиной для отправки такой техники на Ближней Восток стало желание США послать «сдерживающий сигнал иным игрокам».

Ранее Центральное командование вооруженных сил CENTCOM сообщило, что стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток. До этого в ближневосточный регион прибыла американская группа с авианосцем Eisenhower, сообщало RT.

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США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих военных в регионе и сдерживания эскалации конфликта Израиля с Газой. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности Джон Кирби. «Могу только в общих словах сказать, что мы производили и будем производить корректировку наших сил в регионе, чтобы защитить наши войска и объекты на местности», — заявил на брифинге Кирби, его цитирует РИА Новости. Также Кирби отметил, что второй причиной для отправки такой техники на Ближней Восток стало желание США послать «сдерживающий сигнал иным игрокам». Ранее Центральное командование вооруженных сил CENTCOM сообщило, что стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток. До этого в ближневосточный регион прибыла американская группа с авианосцем Eisenhower, сообщало RT.
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