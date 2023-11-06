Белый дом объяснил цель отправки атомной подлодки к Израилю

США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих военных в регионе и сдерживания эскалации конфликта Израиля с Газой. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности Джон Кирби.
«Могу только в общих словах сказать, что мы производили и будем производить корректировку наших сил в регионе, чтобы защитить наши войска и объекты на местности», — заявил на брифинге Кирби, его цитирует РИА Новости. Также Кирби отметил, что второй причиной для отправки такой техники на Ближней Восток стало желание США послать «сдерживающий сигнал иным игрокам».
Ранее Центральное командование вооруженных сил CENTCOM сообщило, что стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток. До этого в ближневосточный регион прибыла американская группа с авианосцем Eisenhower, сообщало RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.