Власти ЯНАО приобретут для больниц дорогостоящий препарат против редких форм рака

Департамент государственного заказа ЯНАО объявил конкурс на поставку в медучреждения региона препарата Ибрутиниб, предназначенного для лечения пациентов, страдающих редкими формами злокачественных опухолей, к примеру, таких, как мантийноклеточная лимфома. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка товара, в данном случае Ибрутиниб, должны соответствовать требованиям за конодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза»,—сообщается в размещенной на портале документации. В ней же уточняется,что поставка лекарства должна быть осуществлена в полном объеме с 15 декабря 2023 года по 31 января 2024 года. За препарат власти готовы заплатить 53 млн рублей.
Ранее стало известно о планах властей ЯНАО приобрести за 500 млн рублей для жителей села Ныда Надымского района модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в смену. В селе модуль должен появиться до 1 декабря 2024 года.
Пе
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