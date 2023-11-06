WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ 07 ноября 2023 в 04:50 Размер текста - 17 + Дипломаты США и Украины ссорятся из-за спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные лица США и Украины обменялись взаимными обвинениями из-за неудачных действий ВСУ на поле боя. Об этом рассказал обозреватель The Washington Post Макс Бут. «За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы ворчат, что украинцы плохо справились с проведением наступления в стиле НАТО», — приводит WP слова журналиста. Украинцы, в свою очередь, отметил Бут, недовольны тем, что США предоставляют ВСУ мало оружия. Также проблемой стало и низкое качество поставляемого вооружения. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является денацификация и демилитаризация. Официальные лица США и Украины обменялись взаимными обвинениями из-за неудачных действий ВСУ на поле боя. Об этом рассказал обозреватель The Washington Post Макс Бут. «За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы ворчат, что украинцы плохо справились с проведением наступления в стиле НАТО», — приводит WP слова журналиста. Украинцы, в свою очередь, отметил Бут, недовольны тем, что США предоставляют ВСУ мало оружия. Также проблемой стало и низкое качество поставляемого вооружения. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является денацификация и демилитаризация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям