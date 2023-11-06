WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ

Официальные лица США и Украины обменялись взаимными обвинениями из-за неудачных действий ВСУ на поле боя. Об этом рассказал обозреватель The Washington Post Макс Бут.
«За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы ворчат, что украинцы плохо справились с проведением наступления в стиле НАТО», — приводит
Украинцы, в свою очередь, отметил Бут, недовольны тем, что США предоставляют ВСУ мало оружия. Также проблемой стало и низкое качество поставляемого вооружения.
Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является денацификация и демилитаризация.
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