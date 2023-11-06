06 ноября 2023

WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ

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Дипломаты США и Украины ссорятся из-за спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Официальные лица США и Украины обменялись взаимными обвинениями из-за неудачных действий ВСУ на поле боя. Об этом рассказал обозреватель The Washington Post Макс Бут.

«За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы ворчат, что украинцы плохо справились с проведением наступления в стиле НАТО», — приводит WP слова журналиста.

Украинцы, в свою очередь, отметил Бут, недовольны тем, что США предоставляют ВСУ мало оружия. Также проблемой стало и низкое качество поставляемого вооружения.

Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является денацификация и демилитаризация.

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Официальные лица США и Украины обменялись взаимными обвинениями из-за неудачных действий ВСУ на поле боя. Об этом рассказал обозреватель The Washington Post Макс Бут. «За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы ворчат, что украинцы плохо справились с проведением наступления в стиле НАТО», — приводит WP слова журналиста. Украинцы, в свою очередь, отметил Бут, недовольны тем, что США предоставляют ВСУ мало оружия. Также проблемой стало и низкое качество поставляемого вооружения. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является денацификация и демилитаризация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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