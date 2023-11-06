06 ноября 2023

Банки предложили россиянам кредиты покрупнее из-за инфляции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, купюра, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, пачка денег, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Одобряемые суммы по кредитным картам составили 106,2 тысяч рублей Фото:

Лимит по кредитным картам к концу сентября оказался почти на 30% больше, чем в прошлом году. Одобряемые суммы достигли 106,2 тысяч рублей. Информация следует из данных компании кредитных историй «Скоринг Бюро».

«Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тысяч рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тысячи рублей). До этого, для сравнения, в 2020—2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60—70 тысяч с незначительным увеличением до 77—80 тысяч рублей», — приводит данные бюро газета «Известия».

В сообщении говорится, что, помимо инфляции, увеличение лимита по кредиткам может означать повышение лояльности заемщиков. Такое мнение озвучил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин, отметив, что конкуренция между банками высокая и им нужно удержать клиента.

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в России необходимо обучать граждан финансовой грамотности, так как к концу 2023 года сумма долгов, подлежащая взысканию с россиян, увеличилась до 2,9 триллионов рублей. Его слова приводит телеканал 360

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лимит по кредитным картам к концу сентября оказался почти на 30% больше, чем в прошлом году. Одобряемые суммы достигли 106,2 тысяч рублей. Информация следует из данных компании кредитных историй «Скоринг Бюро». «Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тысяч рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тысячи рублей). До этого, для сравнения, в 2020—2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60—70 тысяч с незначительным увеличением до 77—80 тысяч рублей», — приводит данные бюро газета «Известия». В сообщении говорится, что, помимо инфляции, увеличение лимита по кредиткам может означать повышение лояльности заемщиков. Такое мнение озвучил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин, отметив, что конкуренция между банками высокая и им нужно удержать клиента. Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в России необходимо обучать граждан финансовой грамотности, так как к концу 2023 года сумма долгов, подлежащая взысканию с россиян, увеличилась до 2,9 триллионов рублей. Его слова приводит телеканал 360
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...