Банки предложили россиянам кредиты покрупнее из-за инфляции

07 ноября 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Одобряемые суммы по кредитным картам составили 106,2 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лимит по кредитным картам к концу сентября оказался почти на 30% больше, чем в прошлом году. Одобряемые суммы достигли 106,2 тысяч рублей. Информация следует из данных компании кредитных историй «Скоринг Бюро». «Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тысяч рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тысячи рублей). До этого, для сравнения, в 2020—2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60—70 тысяч с незначительным увеличением до 77—80 тысяч рублей», — приводит данные бюро газета «Известия». В сообщении говорится, что, помимо инфляции, увеличение лимита по кредиткам может означать повышение лояльности заемщиков. Такое мнение озвучил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин, отметив, что конкуренция между банками высокая и им нужно удержать клиента. Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в России необходимо обучать граждан финансовой грамотности, так как к концу 2023 года сумма долгов, подлежащая взысканию с россиян, увеличилась до 2,9 триллионов рублей. Его слова приводит телеканал 360

Лимит по кредитным картам к концу сентября оказался почти на 30% больше, чем в прошлом году. Одобряемые суммы достигли 106,2 тысяч рублей. Информация следует из данных компании кредитных историй «Скоринг Бюро». «Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тысяч рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тысячи рублей). До этого, для сравнения, в 2020—2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60—70 тысяч с незначительным увеличением до 77—80 тысяч рублей», — приводит данные бюро газета «Известия». В сообщении говорится, что, помимо инфляции, увеличение лимита по кредиткам может означать повышение лояльности заемщиков. Такое мнение озвучил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин, отметив, что конкуренция между банками высокая и им нужно удержать клиента. Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в России необходимо обучать граждан финансовой грамотности, так как к концу 2023 года сумма долгов, подлежащая взысканию с россиян, увеличилась до 2,9 триллионов рублей. Его слова приводит телеканал 360