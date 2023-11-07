В России внедряют экзотическую сельскую культуру

Ученые Института РАН внедряют мискантус в сельхозкультуру РФ
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Бумага. Курган, бумага, пачка бумаги, офисная бумага
Экзотическое растение мискантус используется при производстве бумаги Фото:

Российские ученые внедряют в сельскохозяйственную культуру страны экзотическое растение — мискантус, он же веерник. Об этом сообщили пресс-служба организации Института цитологии и генетики СО РАН.

«Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус. В России формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу», — уточнили в пресс-службе Института. Сообщение передает РИА Новости. Отмечается, что запущен завод в Московской и Новосибирской областях по переработке данного растения. С одного гектара мискантуса можно получить до четырех тонн целлюлозы.

Мискантус — это род многолетних дикорастущих растений. Он произрастает в Австралии, Азии и Африке и не только. Это растение используют для производства целлюлозы, которая, в свою очередь, нужна для создания бумаги.

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Российские ученые внедряют в сельскохозяйственную культуру страны экзотическое растение — мискантус, он же веерник. Об этом сообщили пресс-служба организации Института цитологии и генетики СО РАН. «Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус. В России формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу», — уточнили в пресс-службе Института. Сообщение передает РИА Новости. Отмечается, что запущен завод в Московской и Новосибирской областях по переработке данного растения. С одного гектара мискантуса можно получить до четырех тонн целлюлозы. Мискантус — это род многолетних дикорастущих растений. Он произрастает в Австралии, Азии и Африке и не только. Это растение используют для производства целлюлозы, которая, в свою очередь, нужна для создания бумаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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