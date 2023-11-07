В США увидели в главе ГУР Украины серьезного конкурента для Зеленского

Экс-помощник главы Пентагона Брайен: Буданов станет угрозой Зеленскому

07 ноября 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов может стать серьезной угрозой Владимиру Зеленскому, считают в США Фото: Официальный сайт президента Украины Для украинского президента Владимира Зеленского существует реальная угроза в лице начальника Главного управления Украины Кирилла Буданова. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Он подчеркнул, что в последнее время лидер страны теряет поддержку своих генералов. «Вероятно, Зеленский потерял поддержку среди своих генералов. <…> Другая часть уравнения — это поддержка военной и внутренней разведки Украины. Если для Зеленского существует реальная угроза, то она может исходить от главы ГУР Кирилла Буданова и любого союза между ним и украинским генералитетом», — написал Стивен Брайен в своем блоге «Оружие и стратегия». Автор подытожил, что преобладает тенденция к противостоянию между Зеленским и его ближайшим окружением. Он добавил, что про данные разногласия уже знают и солдаты Вооруженных сил Украины. В настоящий момент все чаще говорят про конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. URA.RU писало подробнее об этом, отмечая, что предпосылки к противостоянию появились еще несколько лет назад. Залужный в глазах Зеленского также рассматривается как главный политический конкурент на предстоящих президентских выборах. Ситуацию может обострить смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова. Он погиб 6 ноября от взрыва гранаты у себя дома, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для украинского президента Владимира Зеленского существует реальная угроза в лице начальника Главного управления Украины Кирилла Буданова. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Он подчеркнул, что в последнее время лидер страны теряет поддержку своих генералов. «Вероятно, Зеленский потерял поддержку среди своих генералов. <…> Другая часть уравнения — это поддержка военной и внутренней разведки Украины. Если для Зеленского существует реальная угроза, то она может исходить от главы ГУР Кирилла Буданова и любого союза между ним и украинским генералитетом», — написал Стивен Брайен в своем блоге «Оружие и стратегия». Автор подытожил, что преобладает тенденция к противостоянию между Зеленским и его ближайшим окружением. Он добавил, что про данные разногласия уже знают и солдаты Вооруженных сил Украины. В настоящий момент все чаще говорят про конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. URA.RU писало подробнее об этом, отмечая, что предпосылки к противостоянию появились еще несколько лет назад. Залужный в глазах Зеленского также рассматривается как главный политический конкурент на предстоящих президентских выборах. Ситуацию может обострить смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова. Он погиб 6 ноября от взрыва гранаты у себя дома, передает «Национальная служба новостей».