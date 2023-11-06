Жители Копейска обратились к властям для ремонта дорог

В поселках Копейска нет хороших дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители сразу нескольких поселков Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на плохое состояние асфальтовых и грунтовых дорог. Копейчане обратили внимание властей на обилие грязи, а также лужи и ямы, из-за которых быстро портится обувь и одежда, приходит в негодность подвеска автомобилей.

«Дорог в поселке Кадровик нет, машины ломаются, пройти пешком и с коляской до детского сада, школы и остановки невозможно, огромные ямы, лужи и грязь. Улицы Ручейная и Готвальда когда-то стояли в плане асфальтирования, проект остался только на бумаге, а сейчас на углу этих улиц огромная лужа, где тонут машины», — сообщила местная жительница Людмила Х.

Местные жители рассказали, что ремонт проселочных дорог они ждут уже много лет. Обычно им раз-два в год выравнивают дорогу грейдером и отсыпают самые проблемные места гореликом, ям становится меньше, но появляется много пыли. С аналогичной проблемой обратились к властям региона в соцсетях жители других поселков, Октябрьский и Новостройка.

«На многочисленные обращения жителей поселка Новостройка администрация Копейска не реагирует либо реагирует отписками, что ремонт наших дорог не включен в бюджет этого года. Здесь живут и пенсионеры, и дети, которые пешком идут в школу. Очень просим от имени жителей улиц Добровольской и Костычева произвести ремонт дорог», — указали в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жители поселка Октябрьский обратили внимание властей на глубокие ямы на въезде в поселок с трассы, где автомобили портят колеса и подвеску.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска с просьбой предоставить информацию о дате грейдирования, отсыпки, ремонта и асфальтирования указанных дорог. К моменту публикации новости ответ на него не последовал.

Жители поселков Копейска пожаловались на ямы, лужи и грязь Сообщество «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-173961957_273194