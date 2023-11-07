Зависимость США от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности. Об этом заявила помощник американского министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф.
«Зависимость США от российского ядерного топлива представляет собой критическую угрозу национальной безопасности», — подчеркнула Кэтрин Хафф в интервью Financial Times. Она заявила, что Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20% ядерного топлива. По ее словам, его активное использование также вредит климатической обстановке в стране.
Во время просветительского марафона «Знание», который проходил с 4 по 6 ноября, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия стала первой в экспорте ядерных технологий. По его мнению, РФ успешно формирует ядерный суверенитет стран-партнеров, поставляя им соответствующее топливо.
Зависимость США от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности. Об этом заявила помощник американского министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф. «Зависимость США от российского ядерного топлива представляет собой критическую угрозу национальной безопасности», — подчеркнула Кэтрин Хафф в интервью Financial Times. Она заявила, что Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20% ядерного топлива. По ее словам, его активное использование также вредит климатической обстановке в стране. Во время просветительского марафона «Знание», который проходил с 4 по 6 ноября, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия стала первой в экспорте ядерных технологий. По его мнению, РФ успешно формирует ядерный суверенитет стран-партнеров, поставляя им соответствующее топливо.