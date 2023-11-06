06 ноября 2023

Главный бухгалтер Дома офицеров ЦВО подала в суд на бывших коллег

© Служба новостей «URA.RU»
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Главбух ОДО подала иск, в котором просит возместить ей моральный ущерб в размере 1,4 млн рублей Фото:

Главный бухгалтер екатеринбургского Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО) Анна Пономарева подала в суд на бывших коллег, обвинив их в клевете. За нанесенный моральный вред Пономарева затребовала с каждого ответчика по 100 тысяч рублей. Материалы дела URA.RU предоставил один из бывших сотрудников ОДО.

«В Кировский районный суд Екатеринбурга поступил иск о клевете от Анны Пономаревой. Свой моральный ущерб она оценила на 1 миллион 400 тысяч рублей. Ответчиками по делу стали 14 человек», — рассказал собеседник агентства.

По словам бывшего сотрудника Дома офицеров ЦВО, Пономарева подала иск из-за жалобы (имеется в распоряжении URA.RU), которую экс-сотрудники направили в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу. «14 ноября 2022 года была подана жалоба на имя Шойгу. В письме экс-сотрудники учреждения жаловались на напряженную обстановку в коллективе, которая неблаготворно влияет на моральное состояние сотрудников и качественное исполнение трудовых обязанностей работников учреждения. По мнению экс-работников, большое влияние на данную остановку имеет главный бухгалтер. Сотрудники убеждены в том, что Пономарева является инициатором многих конфликтов, а также относится к людям с призрением», — поделился спикер URA.RU.

«Копия жалобы каким-то образом попала в руки Пономаревой. Когда она ее увидела, то решила пойти в суд. В своем исковом заявлении (имеется в распоряжении URA.RU) она обвинила бывших коллег в клевете. В этом списке ответчиков были все те, кто подписал жалобу, отправленную министру Шойгу. Судебное разбирательство длится уже несколько месяцев. Точка пока не поставлена», — резюмировал экс-сотрудник ОДО.

Журналист URA.RU обратился за комментарием к главному бухгалтеру ОДО Анне Пономаревой. Оперативный ответ получить не удалось. На сообщение от корреспондента агентства она не ответила.

Ранее URA.RU писало о том, что из Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО) за последние полтора года уволились более 50 человек. Экс-сотрудники учреждения в своем увольнении обвинили главного бухгалтера Анну Пономареву.

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Главный бухгалтер екатеринбургского Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО) Анна Пономарева подала в суд на бывших коллег, обвинив их в клевете. За нанесенный моральный вред Пономарева затребовала с каждого ответчика по 100 тысяч рублей. Материалы дела URA.RU предоставил один из бывших сотрудников ОДО. «В Кировский районный суд Екатеринбурга поступил иск о клевете от Анны Пономаревой. Свой моральный ущерб она оценила на 1 миллион 400 тысяч рублей. Ответчиками по делу стали 14 человек», — рассказал собеседник агентства. По словам бывшего сотрудника Дома офицеров ЦВО, Пономарева подала иск из-за жалобы (имеется в распоряжении URA.RU), которую экс-сотрудники направили в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу. «14 ноября 2022 года была подана жалоба на имя Шойгу. В письме экс-сотрудники учреждения жаловались на напряженную обстановку в коллективе, которая неблаготворно влияет на моральное состояние сотрудников и качественное исполнение трудовых обязанностей работников учреждения. По мнению экс-работников, большое влияние на данную остановку имеет главный бухгалтер. Сотрудники убеждены в том, что Пономарева является инициатором многих конфликтов, а также относится к людям с призрением», — поделился спикер URA.RU. «Копия жалобы каким-то образом попала в руки Пономаревой. Когда она ее увидела, то решила пойти в суд. В своем исковом заявлении (имеется в распоряжении URA.RU) она обвинила бывших коллег в клевете. В этом списке ответчиков были все те, кто подписал жалобу, отправленную министру Шойгу. Судебное разбирательство длится уже несколько месяцев. Точка пока не поставлена», — резюмировал экс-сотрудник ОДО. Журналист URA.RU обратился за комментарием к главному бухгалтеру ОДО Анне Пономаревой. Оперативный ответ получить не удалось. На сообщение от корреспондента агентства она не ответила. Ранее URA.RU писало о том, что из Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО) за последние полтора года уволились более 50 человек. Экс-сотрудники учреждения в своем увольнении обвинили главного бухгалтера Анну Пономареву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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