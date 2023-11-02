В аэропорту Салехарда задерживаются вертолетные рейсы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В аэропорту Салехарда 3 ноября задерживаются вертолетные рейсы, в том числе и для переправы людей через Обь. Причиной задержки стал снегопад, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта.

«Отправка вертолетов задерживается по метеоусловиям, в Салехарде идет снег. Планируемое время вылета на Лабытнанги и Сеяху в 10 часов, в Яр-Сале, Новый Порт и Мыс Каменный в 11 часов 3 ноября. Остальные борта в ожидании», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале предупредила жителей об усилении ветра до 20 метров в секунду. В связи с погодой возможны отмены вертолетных рейсов.

Ранее URA.RU рассказало, что переправа Салехард-Лабытнанги остановила свою работу 2 ноября. Первый вертолет через Обь планировали отправить утром 3 ноября.