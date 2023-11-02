02 ноября 2023

В аэропорту Салехарда снегопад мешает взлететь вертолетам. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, вертолет, аэропорт
В аэропорту Салехарда задерживаются вертолетные рейсы Фото:

В аэропорту Салехарда 3 ноября задерживаются вертолетные рейсы, в том числе и для переправы людей через Обь. Причиной задержки стал снегопад, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта.

«Отправка вертолетов задерживается по метеоусловиям, в Салехарде идет снег. Планируемое время вылета на Лабытнанги и Сеяху в 10 часов, в Яр-Сале, Новый Порт и Мыс Каменный в 11 часов 3 ноября. Остальные борта в ожидании», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале предупредила жителей об усилении ветра до 20 метров в секунду. В связи с погодой возможны отмены вертолетных рейсов.

Ранее URA.RU рассказало, что переправа Салехард-Лабытнанги остановила свою работу 2 ноября. Первый вертолет через Обь планировали отправить утром 3 ноября.

В Салехарде задерживаются вертолетные рейсы
В Салехарде задерживаются вертолетные рейсы
Фото:

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В аэропорту Салехарда 3 ноября задерживаются вертолетные рейсы, в том числе и для переправы людей через Обь. Причиной задержки стал снегопад, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта. «Отправка вертолетов задерживается по метеоусловиям, в Салехарде идет снег. Планируемое время вылета на Лабытнанги и Сеяху в 10 часов, в Яр-Сале, Новый Порт и Мыс Каменный в 11 часов 3 ноября. Остальные борта в ожидании», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале предупредила жителей об усилении ветра до 20 метров в секунду. В связи с погодой возможны отмены вертолетных рейсов. Ранее URA.RU рассказало, что переправа Салехард-Лабытнанги остановила свою работу 2 ноября. Первый вертолет через Обь планировали отправить утром 3 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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