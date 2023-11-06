В столице ЯНАО запустят бот для приема заявок на снегоуборку Мэрия Салехарда запустит в работу бот для приема заявок на очистку улиц от снега 07 ноября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 + В Салехарде дорожные службы будут очищать снег по заявкам жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) запустят программу для приема заявок на очистку улиц и дорог от снега. Как сообщила городская мэрия, «снежный бот» начнет свою работу в ближайшую неделю. «На неделе запустим „снежного бота“, чтобы сократить дистанцию в схеме „дорога-горожанин-диспетчер-дорожные и коммунальные службы“», — говорится в сообщении. В telegram-канале городской администрации ежедневно будет публиковаться информация о планировании очистки снега. Салехардцы смогут узнать в каких районах будут проходить работы дорожных служб и сколько будет задействовано снегоуборочной техники. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Салехарда перешли на зимний режим работы. Дорожники вывезли более 100 самосвалов снега за начало нового зимнего периода. В Салехарде (ЯНАО) запустят программу для приема заявок на очистку улиц и дорог от снега. Как сообщила городская мэрия, «снежный бот» начнет свою работу в ближайшую неделю. «На неделе запустим „снежного бота“, чтобы сократить дистанцию в схеме „дорога-горожанин-диспетчер-дорожные и коммунальные службы“», — говорится в сообщении. В telegram-канале городской администрации ежедневно будет публиковаться информация о планировании очистки снега. Салехардцы смогут узнать в каких районах будут проходить работы дорожных служб и сколько будет задействовано снегоуборочной техники. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Салехарда перешли на зимний режим работы. Дорожники вывезли более 100 самосвалов снега за начало нового зимнего периода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям