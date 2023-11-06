В столице ЯНАО запустят бот для приема заявок на снегоуборку

В Салехарде (ЯНАО) запустят программу для приема заявок на очистку улиц и дорог от снега. Как сообщила городская мэрия, «снежный бот» начнет свою работу в ближайшую неделю.
«На неделе запустим „снежного бота“, чтобы сократить дистанцию в схеме „дорога-горожанин-диспетчер-дорожные и коммунальные службы“», — говорится в сообщении.
В telegram-канале городской администрации ежедневно будет публиковаться информация о планировании очистки снега. Салехардцы смогут узнать в каких районах будут проходить работы дорожных служб и сколько будет задействовано снегоуборочной техники.
Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Салехарда перешли на зимний режим работы. Дорожники вывезли более 100 самосвалов снега за начало нового зимнего периода.
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