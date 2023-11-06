06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

В столице ЯНАО запустят бот для приема заявок на снегоуборку

Мэрия Салехарда запустит в работу бот для приема заявок на очистку улиц от снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, погода, снегопад
В Салехарде дорожные службы будут очищать снег по заявкам жителей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) запустят программу для приема заявок на очистку улиц и дорог от снега. Как сообщила городская мэрия, «снежный бот» начнет свою работу в ближайшую неделю.

«На неделе запустим „снежного бота“, чтобы сократить дистанцию в схеме „дорога-горожанин-диспетчер-дорожные и коммунальные службы“», — говорится в сообщении.

В telegram-канале городской администрации ежедневно будет публиковаться информация о планировании очистки снега. Салехардцы смогут узнать в каких районах будут проходить работы дорожных служб и сколько будет задействовано снегоуборочной техники.

Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Салехарда перешли на зимний режим работы. Дорожники вывезли более 100 самосвалов снега за начало нового зимнего периода.

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В Салехарде (ЯНАО) запустят программу для приема заявок на очистку улиц и дорог от снега. Как сообщила городская мэрия, «снежный бот» начнет свою работу в ближайшую неделю. «На неделе запустим „снежного бота“, чтобы сократить дистанцию в схеме „дорога-горожанин-диспетчер-дорожные и коммунальные службы“», — говорится в сообщении. В telegram-канале городской администрации ежедневно будет публиковаться информация о планировании очистки снега. Салехардцы смогут узнать в каких районах будут проходить работы дорожных служб и сколько будет задействовано снегоуборочной техники. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Салехарда перешли на зимний режим работы. Дорожники вывезли более 100 самосвалов снега за начало нового зимнего периода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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