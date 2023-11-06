06 ноября 2023

Пять женщин хотят стать главным архитектором Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по новым правилам застройки и Генплану города. Челябинск, публичные слушания, никитина ольга
По словам Ольги Никитиной, имя нового главного архитектора Челябинска станет известно 13 ноября Фото:

В мэрии Челябинска назвали имена кандидатов на пост главного архитектора. Эта информация прозвучала на аппаратном совещании в городской администрации 7 ноября.

«Комиссия конкурса на должность главного архитектора Челябинска выбрала пять кандидатов, которые прошли во второй этап. Всего с 25 сентября поступило шесть заявок, из них во время проверки отсеялась одна. Во втором этапе 13 ноября за вакантное место поборются Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина», — сообщила врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.

Должность главного архитектора Челябинска свободна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию. Заявление на конкурс подали шесть человек. Из них после первого этапа отобрали пять.

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В мэрии Челябинска назвали имена кандидатов на пост главного архитектора. Эта информация прозвучала на аппаратном совещании в городской администрации 7 ноября. «Комиссия конкурса на должность главного архитектора Челябинска выбрала пять кандидатов, которые прошли во второй этап. Всего с 25 сентября поступило шесть заявок, из них во время проверки отсеялась одна. Во втором этапе 13 ноября за вакантное место поборются Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина», — сообщила врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. Должность главного архитектора Челябинска свободна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию. Заявление на конкурс подали шесть человек. Из них после первого этапа отобрали пять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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