Пять женщин хотят стать главным архитектором Челябинска

В мэрии Челябинска назвали имена кандидатов на пост главного архитектора. Эта информация прозвучала на аппаратном совещании в городской администрации 7 ноября.
«Комиссия конкурса на должность главного архитектора Челябинска выбрала пять кандидатов, которые прошли во второй этап. Всего с 25 сентября поступило шесть заявок, из них во время проверки отсеялась одна. Во втором этапе 13 ноября за вакантное место поборются Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина», — сообщила врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.
Должность главного архитектора Челябинска свободна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию. Заявление на конкурс подали шесть человек. Из них после первого этапа отобрали пять.
В мэрии Челябинска назвали имена кандидатов на пост главного архитектора. Эта информация прозвучала на аппаратном совещании в городской администрации 7 ноября. «Комиссия конкурса на должность главного архитектора Челябинска выбрала пять кандидатов, которые прошли во второй этап. Всего с 25 сентября поступило шесть заявок, из них во время проверки отсеялась одна. Во втором этапе 13 ноября за вакантное место поборются Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина», — сообщила врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. Должность главного архитектора Челябинска свободна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию. Заявление на конкурс подали шесть человек. Из них после первого этапа отобрали пять.