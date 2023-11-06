Пять женщин хотят стать главным архитектором Челябинска

По словам Ольги Никитиной, имя нового главного архитектора Челябинска станет известно 13 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Челябинска назвали имена кандидатов на пост главного архитектора. Эта информация прозвучала на аппаратном совещании в городской администрации 7 ноября.

«Комиссия конкурса на должность главного архитектора Челябинска выбрала пять кандидатов, которые прошли во второй этап. Всего с 25 сентября поступило шесть заявок, из них во время проверки отсеялась одна. Во втором этапе 13 ноября за вакантное место поборются Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина», — сообщила врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.