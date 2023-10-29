В Челябинске за пост главного архитектора поборются шесть человек

В Челябинске за пост главного архитектора города поборются 6 человек. Заявки начнут рассматривать 30 октября, сообщила на аппаратном совещании и. о. главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.
«На должность главного архитектора Челябинска в конкурсную комиссию поступило 6 заявок, их начнут отсматривать 30 октября. 13 ноября с кандидатами проведут индивидуальные собеседования», — сказала Никитина.
Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора города, который пройдет в два этапа. 30 октября состоится первое заседание комиссии, на котором будут оглашены допущенные к конкурсу заявки. С 31 октября по 03 ноября 2023 года участники будут уведомлены о прохождении или не прохождении первого этапа конкурса. Итоги конкурса проведут с 14 ноября по 21 ноября 2023 года.
Должность главного архитектора Челябинска свободна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию.
В Челябинске за пост главного архитектора города поборются 6 человек. Заявки начнут рассматривать 30 октября, сообщила на аппаратном совещании и. о. главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. «На должность главного архитектора Челябинска в конкурсную комиссию поступило 6 заявок, их начнут отсматривать 30 октября. 13 ноября с кандидатами проведут индивидуальные собеседования», — сказала Никитина. Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора города, который пройдет в два этапа. 30 октября состоится первое заседание комиссии, на котором будут оглашены допущенные к конкурсу заявки. С 31 октября по 03 ноября 2023 года участники будут уведомлены о прохождении или не прохождении первого этапа конкурса. Итоги конкурса проведут с 14 ноября по 21 ноября 2023 года. Должность главного архитектора Челябинска свободна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию.