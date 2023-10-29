29 октября 2023
28 октября 2023

В Челябинске за пост главного архитектора поборются шесть человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по новым правилам застройки и Генплану города. Челябинск, публичные слушания, никитина ольга
По словам Никитиной, 30 октября будут оглашены заявки, допущенные к конкурсу Фото:

В Челябинске за пост главного архитектора города поборются 6 человек. Заявки начнут рассматривать 30 октября, сообщила на аппаратном совещании и. о. главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.

«На должность главного архитектора Челябинска в конкурсную комиссию поступило 6 заявок, их начнут отсматривать 30 октября. 13 ноября с кандидатами проведут индивидуальные собеседования», — сказала Никитина.

Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора города, который пройдет в два этапа. 30 октября состоится первое заседание комиссии, на котором будут оглашены допущенные к конкурсу заявки. С 31 октября по 03 ноября 2023 года участники будут уведомлены о прохождении или не прохождении первого этапа конкурса. Итоги конкурса проведут с 14 ноября по 21 ноября 2023 года.

Должность главного архитектора Челябинска свободна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию.

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В Челябинске за пост главного архитектора города поборются 6 человек. Заявки начнут рассматривать 30 октября, сообщила на аппаратном совещании и. о. главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. «На должность главного архитектора Челябинска в конкурсную комиссию поступило 6 заявок, их начнут отсматривать 30 октября. 13 ноября с кандидатами проведут индивидуальные собеседования», — сказала Никитина. Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора города, который пройдет в два этапа. 30 октября состоится первое заседание комиссии, на котором будут оглашены допущенные к конкурсу заявки. С 31 октября по 03 ноября 2023 года участники будут уведомлены о прохождении или не прохождении первого этапа конкурса. Итоги конкурса проведут с 14 ноября по 21 ноября 2023 года. Должность главного архитектора Челябинска свободна с 13 июля. Занимавший этот пост Павел Крутолапов уволился по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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