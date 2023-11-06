С начала года в Челябинской области выявили тысячу пациентов с болезнями кожи

у большей части пациентов были обнаружены вирусные бородавки Фото: Екатерина Сычкова

Мобильные бригады Челябинского областного кожно-венерологического диспансера (ЧОККВД) с начала 2023 года выявили 1037 пациентов с заболеваниями кожи. Всего медиками было осмотрено 9 тысяч 865 челябинцев, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«За десять месяцев 2023 года мобильными бригадами ЧОККВД осмотрено 9 тысяч 865 пациентов. Среди них выявлено 1037 человек с заболеваниями кожи», — сообщили URA.RU в региональном минздраве.

В числе больных 612 челябинцев с вирусными бородавками, 223 случая обострения псориаза и 163 атопического дерматита. С заразными заболеваниями бригады установили 39 пациентов. Челябинцев с установленными диагнозами направили в отделения диагностики и стационары.

«Иногда от начала заболевания до обращения к специалисту проходит не один год. Если говорить о родинках, то насторожить должны любые изменения: когда невус меняет цвет, размер, становится ассиметричными, появляются зуд и жжение», — отметила дерматовенеролог ЧОККВД Дарья Скоробогачева.