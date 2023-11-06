06 ноября 2023

С начала года в Челябинской области выявили тысячу пациентов с болезнями кожи

© Служба новостей «URA.RU»
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у большей части пациентов были обнаружены вирусные бородавки Фото:

Мобильные бригады Челябинского областного кожно-венерологического диспансера (ЧОККВД) с начала 2023 года выявили 1037 пациентов с заболеваниями кожи. Всего медиками было осмотрено 9 тысяч 865 челябинцев, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«За десять месяцев 2023 года мобильными бригадами ЧОККВД осмотрено 9 тысяч 865 пациентов. Среди них выявлено 1037 человек с заболеваниями кожи», — сообщили URA.RU в региональном минздраве.

В числе больных 612 челябинцев с вирусными бородавками, 223 случая обострения псориаза и 163 атопического дерматита. С заразными заболеваниями бригады установили 39 пациентов. Челябинцев с установленными диагнозами направили в отделения диагностики и стационары.

«Иногда от начала заболевания до обращения к специалисту проходит не один год. Если говорить о родинках, то насторожить должны любые изменения: когда невус меняет цвет, размер, становится ассиметричными, появляются зуд и жжение», — отметила дерматовенеролог ЧОККВД Дарья Скоробогачева.

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Мобильные бригады Челябинского областного кожно-венерологического диспансера (ЧОККВД) с начала 2023 года выявили 1037 пациентов с заболеваниями кожи. Всего медиками было осмотрено 9 тысяч 865 челябинцев, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. «За десять месяцев 2023 года мобильными бригадами ЧОККВД осмотрено 9 тысяч 865 пациентов. Среди них выявлено 1037 человек с заболеваниями кожи», — сообщили URA.RU в региональном минздраве. В числе больных 612 челябинцев с вирусными бородавками, 223 случая обострения псориаза и 163 атопического дерматита. С заразными заболеваниями бригады установили 39 пациентов. Челябинцев с установленными диагнозами направили в отделения диагностики и стационары. «Иногда от начала заболевания до обращения к специалисту проходит не один год. Если говорить о родинках, то насторожить должны любые изменения: когда невус меняет цвет, размер, становится ассиметричными, появляются зуд и жжение», — отметила дерматовенеролог ЧОККВД Дарья Скоробогачева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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