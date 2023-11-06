Мэр Нижнего Тагила Пинаев: напавшие на компанию мужчины будут наказаны

Владислав Пинаев заявил, что Нижний Тагил не является криминальным городом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мужчин, которые напали на компанию молодых людей в Нижнем Тагиле, привлекут к уголовной или административной ответственности. Об этом заявил мэр свердловского города Владислав Пинаев на встрече с журналистами в Екатеринбурге.

Инцидент произошел еще 1 ноября. Девушка и два парня сидели в машине и общались с агрессивными мужчинами. Агрессоры обвинили одного парня в краже телефона, а его товарищу сломали нос.

«Я не считаю, что в Нижнем Тагиле небезопасно. <…> Инцидент, который был опубликован в сети, [мог] произойти везде. Это зависит в большей степени от воспитания [людей], а не от камер. У нас есть, как и по всей стране, буйные граждане. Они будут привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от совершенного преступления», — сказал Пинаев. Его слова передал журналист URA.RU.

Следователи завели уголовное дело по факту данного ЧП. Полицейские установили участников конфликта, сообщали агентству в МУ МВД «Нижнетагильское».