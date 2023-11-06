06 ноября 2023

Мэр прокомментировал избиение людей мужчинами в Нижнем Тагиле. Видео

Мэр Нижнего Тагила Пинаев: напавшие на компанию мужчины будут наказаны
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев заявил, что Нижний Тагил не является криминальным городом Фото:

Мужчин, которые напали на компанию молодых людей в Нижнем Тагиле, привлекут к уголовной или административной ответственности. Об этом заявил мэр свердловского города Владислав Пинаев на встрече с журналистами в Екатеринбурге.

Инцидент произошел еще 1 ноября. Девушка и два парня сидели в машине и общались с агрессивными мужчинами. Агрессоры обвинили одного парня в краже телефона, а его товарищу сломали нос.

«Я не считаю, что в Нижнем Тагиле небезопасно. <…> Инцидент, который был опубликован в сети, [мог] произойти везде. Это зависит в большей степени от воспитания [людей], а не от камер. У нас есть, как и по всей стране, буйные граждане. Они будут привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от совершенного преступления», — сказал Пинаев. Его слова передал журналист URA.RU.

Следователи завели уголовное дело по факту данного ЧП. Полицейские установили участников конфликта, сообщали агентству в МУ МВД «Нижнетагильское».

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Мужчин, которые напали на компанию молодых людей в Нижнем Тагиле, привлекут к уголовной или административной ответственности. Об этом заявил мэр свердловского города Владислав Пинаев на встрече с журналистами в Екатеринбурге. Инцидент произошел еще 1 ноября. Девушка и два парня сидели в машине и общались с агрессивными мужчинами. Агрессоры обвинили одного парня в краже телефона, а его товарищу сломали нос. «Я не считаю, что в Нижнем Тагиле небезопасно. <…> Инцидент, который был опубликован в сети, [мог] произойти везде. Это зависит в большей степени от воспитания [людей], а не от камер. У нас есть, как и по всей стране, буйные граждане. Они будут привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от совершенного преступления», — сказал Пинаев. Его слова передал журналист URA.RU. Следователи завели уголовное дело по факту данного ЧП. Полицейские установили участников конфликта, сообщали агентству в МУ МВД «Нижнетагильское».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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