06 ноября 2023
05 ноября 2023

Спрос на новостройки в Перми стал рекордным

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , жилой дом, окна, брусника, электричество, свет, новостройка
Жилье в новых домах продавалось хорошо в третьем квартале 2023 года Фото:

В третьем квартале 2023 года в Перми аналитики сферы недвижимости отметили резкий рост спроса на квартиры в новом жилье. Количество сделок выросло на 56%, сообщили URA.RU в сервисе «Объектив.РФ».

«В третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом количество сделок по договорам долевого участия на рынке недвижимости в Перми выросло на 56%. По итогам сентября 2023 года в Росреестре было зарегистрировано 1279 договора — этот показатель на сегодня является рекордным за 2023 год для пермского рынка новостроек», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU.

Пермяки предпочитают покупать однокомнатные (35%) и двухкомнатные (32%) квартиры. 19% сделок пришлось на «трешки», и только 11% на студии. Средняя цена квадратного метра в новостройках Перми в сентябре составляла 122,3 тысячи рублей.

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В третьем квартале 2023 года в Перми аналитики сферы недвижимости отметили резкий рост спроса на квартиры в новом жилье. Количество сделок выросло на 56%, сообщили URA.RU в сервисе «Объектив.РФ». «В третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом количество сделок по договорам долевого участия на рынке недвижимости в Перми выросло на 56%. По итогам сентября 2023 года в Росреестре было зарегистрировано 1279 договора — этот показатель на сегодня является рекордным за 2023 год для пермского рынка новостроек», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU. Пермяки предпочитают покупать однокомнатные (35%) и двухкомнатные (32%) квартиры. 19% сделок пришлось на «трешки», и только 11% на студии. Средняя цена квадратного метра в новостройках Перми в сентябре составляла 122,3 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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