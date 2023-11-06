Спрос на новостройки в Перми стал рекордным

Жилье в новых домах продавалось хорошо в третьем квартале 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В третьем квартале 2023 года в Перми аналитики сферы недвижимости отметили резкий рост спроса на квартиры в новом жилье. Количество сделок выросло на 56%, сообщили URA.RU в сервисе «Объектив.РФ».

«В третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом количество сделок по договорам долевого участия на рынке недвижимости в Перми выросло на 56%. По итогам сентября 2023 года в Росреестре было зарегистрировано 1279 договора — этот показатель на сегодня является рекордным за 2023 год для пермского рынка новостроек», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU.

Пермяки предпочитают покупать однокомнатные (35%) и двухкомнатные (32%) квартиры. 19% сделок пришлось на «трешки», и только 11% на студии. Средняя цена квадратного метра в новостройках Перми в сентябре составляла 122,3 тысячи рублей.