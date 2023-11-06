06 ноября 2023
05 ноября 2023

Сотрудники ФСБ нашли десятки нарушений на курганской границе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовики нашли нарушения в миграции и контрабанде Фото:

В Курганской области сотрудники ФСБ нашли десятки административных нарушений. Среди них нарушения государственной границы и правовых режимов. В регионе завели три уголовных дела. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

«В результате слаженных совместных действий выявлены и привлечены к административной ответственности 5 нарушителей государственной границы, 134 нарушителя административно-правовых установленных на государственной границе, выявлено и не пропущено на территорию нашей страны 4 иностранных гражданина, въезд которым по различным основаниям был не разрешен», — рассказали URA.RU в Пограничном управлении ФСБ.

Сообщается, что силовики проводили рейды по поводу незаконной миграции и контрабанд. Журналисту пояснили, что было возбуждено три уголовных дела и назначены штрафы на сумму свыше 250 000 рублей. Отмечается, что пограничники задержали четырех нарушителей режима государственной границы. Им назначили административные штрафы по 2 000 рублей каждому.

Ранее URA.RU писало, что курганские силовики нашли мигрантов-нарушителей, которых выдворят из страны. Полицейские выявили 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников.

Курганская ФСБ нашла десятки нарушений у мигрантов и контрабандистов
Курганская ФСБ нашла десятки нарушений у мигрантов и контрабандистов
Фото:

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В Курганской области сотрудники ФСБ нашли десятки административных нарушений. Среди них нарушения государственной границы и правовых режимов. В регионе завели три уголовных дела. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «В результате слаженных совместных действий выявлены и привлечены к административной ответственности 5 нарушителей государственной границы, 134 нарушителя административно-правовых установленных на государственной границе, выявлено и не пропущено на территорию нашей страны 4 иностранных гражданина, въезд которым по различным основаниям был не разрешен», — рассказали URA.RU в Пограничном управлении ФСБ. Сообщается, что силовики проводили рейды по поводу незаконной миграции и контрабанд. Журналисту пояснили, что было возбуждено три уголовных дела и назначены штрафы на сумму свыше 250 000 рублей. Отмечается, что пограничники задержали четырех нарушителей режима государственной границы. Им назначили административные штрафы по 2 000 рублей каждому. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики нашли мигрантов-нарушителей, которых выдворят из страны. Полицейские выявили 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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