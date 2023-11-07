Экс-глава ФАС стал президентом Петербургской товарно-сырьевой биржи

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Глава ФАС Артемьев Игорь и губернатор Махонин Дмитрий на Кубке губернатора по регби. Пермь, артемьев игорь
Игорь Артемьев сменил на посту Алексея Рыбникова Фото:

Бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Информация появилась на сайте биржи.

«Совет директоров Акционерного общества „Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа“ на заседании 3 ноября 2023 г. назначил президентом Биржи Игоря Артемьева», — указано на сайте. Ранее эту должность занимал Алексей Рыбников.

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Бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Информация появилась на сайте биржи. «Совет директоров Акционерного общества „Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа“ на заседании 3 ноября 2023 г. назначил президентом Биржи Игоря Артемьева», — указано на сайте. Ранее эту должность занимал Алексей Рыбников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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