Экс-глава ФАС стал президентом Петербургской товарно-сырьевой биржи

Игорь Артемьев сменил на посту Алексея Рыбникова
Бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Информация появилась на сайте биржи.
«Совет директоров Акционерного общества „Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа“ на заседании 3 ноября 2023 г. назначил президентом Биржи Игоря Артемьева», — указано на
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