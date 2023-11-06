Свердловский мэр пытается оживить давний дорогостоящий проект

Глава Нижнего Тагила вновь заговорил о создании студенческого кампуса

07 ноября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле ищут попытки побороть кадровый голод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев реанимировал дорогостоящий проект создания студенческого кампуса на десять тысяч обучающихся. Новый вуз призван остановить отток молодежи и побороть таким образом дефицит кадров на местных предприятиях. «Нам нужен собственный вуз. И ЕВРАЗ, и „Уралвагонзавод“ (крупнейшие предприятия Нижнего Тагила) готовы включиться [в процесс реализации проекта]. Это перспектива не на один год: в следующую пятилетку сделаем первый шаг. Уже есть предпроектное решение — это будет симбиоз нескольких вузов», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU. Сейчас в Нижнем Тагиле действуют два филиала вузов — УрФУ (технические направления) и РГППУ (гуманитарные). По мнению Пинаева, должна быть создана единая площадка, где были бы сосредоточены обучающиеся. Впервые о многомиллиардном проекте создания студенческого кампуса в Нижнем Тагиле заговорили в 2018 году, когда Владислав Пинаев впервые сел в кресло главы города — за пять лет существенных подвижек не произошло. Идя на новый мэрский срок, Пинаев, в рамках концепции развития города до 2028 года, снова заявил о желании создать кампус.

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев реанимировал дорогостоящий проект создания студенческого кампуса на десять тысяч обучающихся. Новый вуз призван остановить отток молодежи и побороть таким образом дефицит кадров на местных предприятиях. «Нам нужен собственный вуз. И ЕВРАЗ, и „Уралвагонзавод“ (крупнейшие предприятия Нижнего Тагила) готовы включиться [в процесс реализации проекта]. Это перспектива не на один год: в следующую пятилетку сделаем первый шаг. Уже есть предпроектное решение — это будет симбиоз нескольких вузов», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU. Сейчас в Нижнем Тагиле действуют два филиала вузов — УрФУ (технические направления) и РГППУ (гуманитарные). По мнению Пинаева, должна быть создана единая площадка, где были бы сосредоточены обучающиеся. Впервые о многомиллиардном проекте создания студенческого кампуса в Нижнем Тагиле заговорили в 2018 году, когда Владислав Пинаев впервые сел в кресло главы города — за пять лет существенных подвижек не произошло. Идя на новый мэрский срок, Пинаев, в рамках концепции развития города до 2028 года, снова заявил о желании создать кампус.