06 ноября 2023

Свердловский мэр пытается оживить давний дорогостоящий проект

Глава Нижнего Тагила вновь заговорил о создании студенческого кампуса
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижнем Тагиле ищут попытки побороть кадровый голод
В Нижнем Тагиле ищут попытки побороть кадровый голод Фото:

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев реанимировал дорогостоящий проект создания студенческого кампуса на десять тысяч обучающихся. Новый вуз призван остановить отток молодежи и побороть таким образом дефицит кадров на местных предприятиях.

«Нам нужен собственный вуз. И ЕВРАЗ, и „Уралвагонзавод“ (крупнейшие предприятия Нижнего Тагила) готовы включиться [в процесс реализации проекта]. Это перспектива не на один год: в следующую пятилетку сделаем первый шаг. Уже есть предпроектное решение — это будет симбиоз нескольких вузов», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU.

Сейчас в Нижнем Тагиле действуют два филиала вузов — УрФУ (технические направления) и РГППУ (гуманитарные). По мнению Пинаева, должна быть создана единая площадка, где были бы сосредоточены обучающиеся.

Впервые о многомиллиардном проекте создания студенческого кампуса в Нижнем Тагиле заговорили в 2018 году, когда Владислав Пинаев впервые сел в кресло главы города — за пять лет существенных подвижек не произошло. Идя на новый мэрский срок, Пинаев, в рамках концепции развития города до 2028 года, снова заявил о желании создать кампус.

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Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев реанимировал дорогостоящий проект создания студенческого кампуса на десять тысяч обучающихся. Новый вуз призван остановить отток молодежи и побороть таким образом дефицит кадров на местных предприятиях. «Нам нужен собственный вуз. И ЕВРАЗ, и „Уралвагонзавод“ (крупнейшие предприятия Нижнего Тагила) готовы включиться [в процесс реализации проекта]. Это перспектива не на один год: в следующую пятилетку сделаем первый шаг. Уже есть предпроектное решение — это будет симбиоз нескольких вузов», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU. Сейчас в Нижнем Тагиле действуют два филиала вузов — УрФУ (технические направления) и РГППУ (гуманитарные). По мнению Пинаева, должна быть создана единая площадка, где были бы сосредоточены обучающиеся. Впервые о многомиллиардном проекте создания студенческого кампуса в Нижнем Тагиле заговорили в 2018 году, когда Владислав Пинаев впервые сел в кресло главы города — за пять лет существенных подвижек не произошло. Идя на новый мэрский срок, Пинаев, в рамках концепции развития города до 2028 года, снова заявил о желании создать кампус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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