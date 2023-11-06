06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

В ЯНАО ожидается потепление с обильными снежными осадками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Екатеринбург, снег, снегопад, зима, листья желтые
Жителей ЯНАО на текущей неделе ожидает снегопад Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе метеорологи прогнозируют потепление на текущей неделе. Как сообщается на сайте Gismeteo, в населенных пунктах Ямала ожидается снегопад.

«В Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале с 7 ноября температура воздуха днем от -1 до -8 градусов. Порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду. Ожидаются обильные осадки в виде снега», — сообщают синоптики.

В Надыме и Салехарде температура воздуха в дневное время достигнет +1 градуса. Прогнозируют порывы ветра от 4 до 8 метров в секунду. В городах ожидается снегопад ближе к концу недели.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на прошедшей неделе жителей округа ожидали морозы до -20 градусов в ночное время. Погода была облачной, без осадков.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямало-Ненецком автономном округе метеорологи прогнозируют потепление на текущей неделе. Как сообщается на сайте Gismeteo, в населенных пунктах Ямала ожидается снегопад. «В Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале с 7 ноября температура воздуха днем от -1 до -8 градусов. Порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду. Ожидаются обильные осадки в виде снега», — сообщают синоптики. В Надыме и Салехарде температура воздуха в дневное время достигнет +1 градуса. Прогнозируют порывы ветра от 4 до 8 метров в секунду. В городах ожидается снегопад ближе к концу недели. Ранее URA.RU сообщало о том, что на прошедшей неделе жителей округа ожидали морозы до -20 градусов в ночное время. Погода была облачной, без осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...