В ЯНАО ожидается потепление с обильными снежными осадками

07 ноября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Жителей ЯНАО на текущей неделе ожидает снегопад Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе метеорологи прогнозируют потепление на текущей неделе. Как сообщается на сайте Gismeteo, в населенных пунктах Ямала ожидается снегопад. «В Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале с 7 ноября температура воздуха днем от -1 до -8 градусов. Порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду. Ожидаются обильные осадки в виде снега», — сообщают синоптики. В Надыме и Салехарде температура воздуха в дневное время достигнет +1 градуса. Прогнозируют порывы ветра от 4 до 8 метров в секунду. В городах ожидается снегопад ближе к концу недели. Ранее URA.RU сообщало о том, что на прошедшей неделе жителей округа ожидали морозы до -20 градусов в ночное время. Погода была облачной, без осадков.

В Ямало-Ненецком автономном округе метеорологи прогнозируют потепление на текущей неделе. Как сообщается на сайте Gismeteo, в населенных пунктах Ямала ожидается снегопад. «В Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале с 7 ноября температура воздуха днем от -1 до -8 градусов. Порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду. Ожидаются обильные осадки в виде снега», — сообщают синоптики. В Надыме и Салехарде температура воздуха в дневное время достигнет +1 градуса. Прогнозируют порывы ветра от 4 до 8 метров в секунду. В городах ожидается снегопад ближе к концу недели. Ранее URA.RU сообщало о том, что на прошедшей неделе жителей округа ожидали морозы до -20 градусов в ночное время. Погода была облачной, без осадков.